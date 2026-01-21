Dos residencias allanadas en Los Ángeles: un robo se desata a punta de pistola

Durante la noche de este martes, dos residencias fueron allanadas por ladrones, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con las autoridades, dos residentes salieron ilesos después de ser sometidos a punta de pistola por los sospechosos, quienes irrumpieron aproximadamente a las 11:30 p.m. en su residencia, en la cuadra 22700 de Erwin Street, en Woodland Hills.

Los detectives dijeron que una pareja se encontraba en la casa en el momento en que uno de los hampones ingresó por una ventana y posteriormente abrió una puerta para dejar entrar a sus cómplices.

En el interior de la casa, uno de los ladrones entró en una habitación, que el esposo usaba como oficina, y lo obligó a abrir una caja fuerte.

Otro de los hampones entró en la habitación donde dormía la esposa, a quien obligó a levantarse de la cama y le tapó la boca con una camisa para que no gritara.

El LAPD no confirmó las versiones de que los hampones también utilizaron cuchillos para amenazar a los residentes mientras cometían el robo.

De acuerdo con los reportes, los tres sospechosos se llevaron alrededor de $15,000 dólares en efectivo y joyas con un valor aproximado de $500,000 dólares.

Los sospechosos fueron descritos únicamente como tres hombres que vestían ropa oscura, llevaban cubiertos los rostros y usaban guantes.

La policía dijo que los tres ladrones huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo oscuro.

En la residencia hay varias cámaras de vigilancia, por lo que las autoridades esperan que las imágenes puedan ayudar en la investigación del allanamiento de morada, que se cree que fue intencional.

Unas horas antes del asalto en Woodland Hills, oficiales de la Policía de Los Ángeles respondieron al reporte de otro allanamiento en una residencia localizada en la cuadra 3400 de Valley Meadow Road, en el área de Sherman Oaks.

El LAPD dijo que no había ocupantes en la casa en el momento en que ocurrió el asalto, cometido por un número indeterminado de ladrones.

De acuerdo con la policía, los sujetos ingresaron a la vivienda por una puerta corrediza de uno de los dormitorios, pero escaparon en el momento en que sonó la alarma.

Se desconoce si los delincuentes pudieron robar algo de la propiedad, pero los agentes estaban haciendo un inventario de lo que faltaba en la residencia.

La mañana de este miércoles, el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba tratando de determinar si estaban relacionados los dos casos de allanamiento de morada en el Valle de San Fernando.

