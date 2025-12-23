Madre evita robo estrellando su auto contra delincuentes en Los Ángeles

Una mujer no dudó en estrellar su Mercedes-Benz contra el automóvil en el que intentaba escapar un grupo de ladrones el fin de semana en el vecindario de Sherman Oaks, en Los Ángeles.

El incidente ocurrió la tarde del 20 de diciembre cuando la madre evitó que tres sospechosos escaparan de un intento de robo en su casa, en la cuadra 4400 de Mammoth Avenue.

Un hombre, que pidió ser identificado únicamente como David, relató que su esposa acababa de salir a tomar un café poco antes del mediodía, y mientras conducía estaba hablando con su madre, que estaba en casa de la familia con sus tres nietos pequeños.

“De repente, su mamá empezó a gritar: ‘¡Ayuda, ayuda, ayuda!’, expresó David en una entrevista con la cadena CBS.

“(Los ladrones) saltaron la puerta principal, vinieron a la parte de atrás y probablemente rompieron la puerta corrediza para entrar. Se enfrentaron a mi suegra y salieron corriendo“, agregó David.

Cuando los hampones escucharon los gritos de la abuela, decidieron escapar, por lo que intentaron regresar al sedán blanco para huir del lugar.

En tanto, la madre dio un giro brusco en su Mercedes-Benz para conducir de regreso a su domicilio, al que llegó para embestir el sedán estacionado de los sospechosos justo en el momento en que ya lo estaban abordando para huir.

La camioneta todoterreno de la mujer impactó el costado del automóvil, del lado del conductor, antes de subirse a la acera y detenerse tras estrellarse contra la barda de una casa vecina, mientras que tres de los sospechosos escaparon del lugar tras observar la colisión.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron al incidente, pero los tres sospechosos ya se habían alejado cuando los agentes llegaron al lugar.

Los oficiales registraron el automóvil de los presuntos ladrones y encontraron una billetera con una licencia de conducir, una palanca roja y un walkie-talkie que estaba sintonizado con el escáner de la radio del LAPD.

David mencionó que su esposa estaba preocupada de que alguno de los sospechosos pudiera hacerle daño a su madre o a sus tres hijos.

“A ella ni siquiera le importa lo que vaya a pasar con el auto, o con quién sea, ya sabes”, agregó el esposo de la mujer.

Pese a que el accidente no fue intencional, David cree que pudo ser útil para inutilizarlo, evitar que los ladrones pudieran escapar y permitir que los policías registraran el vehículo para encontrar las evidencias.

David cree que se trataba de delincuentes profesionales porque no solo cortaron la señal de WiFi de la casa y de su cámara Ring, sino que también encontraron varias matrículas en el interior del sedán blanco.

Hasta la mañana de este martes 23 de diciembre, las autoridades de Los Ángeles no habían reportado arrestos en relación con este caso.

