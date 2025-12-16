Giselle Navarro, cadete del LAPD, busca donante de riñón para cumplir su sueño

Una hispana de 18 años tiene la ilusión de convertirse algún día en policía, pero para hacer realidad ese sueño, la cadete Giselle Navarro debe encontrar un donante de riñón.

Navarro, estudiante de último año en Venice High School, enfrenta dificultades para continuar con sus estudios después de que en octubre le diagnosticaron insuficiencia renal.

“Ha sido muy difícil para mí, porque soy la más sana de mis hermanos. Es muy difícil, pero me esfuerzo cada vez. Doy gracias a Dios por estar viva y no en una cama de hospital“, declaró a la cadena Telemundo la cadete Navarro, quien este lunes celebró su cumpleaños 18.

A los 15 años, Giselle se unió al programa de cadetes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y rápidamente alcanzó el rango de teniente, lo que impresionó a los oficiales.

“Destacaba por su presencia. No era dócil ni tímida, y estuvo lista desde el primer día“, expresó la oficial de Servicios Juveniles del LAPD, Brianna Brown.

Giselle Navarro necesita encontrar un donante de riñón de entre 18 y 50 años con tipo de sangre A positivo.

La cadete hispana no se da por vencida y mantiene la ilusión de estudiar criminología en la USC antes de convertirse en agente canina del LAPD.

“Lucharé, pero es muy difícil“, reconoció Navarro.

Brianna Brown aseguró que Giselle se ha convertido en un pilar entre su comunidad.

“Es una persona increíble. Siempre ha tenido un corazón de oro. Se prioriza en todo. Ahora no es diferente, y siento que es el momento de retribuirle“, expresó la oficial.

Las personas que tengan el deseo de ayudar a Navarro pueden visitar el sitio web LivingDonorAssistance.org o contactar a Marina Peralta, en el Hospital Cedars Sinai: Marina.Peralta@cshs.org.

