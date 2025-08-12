Receptores de trasplante de riñón muestran beneficio tras vacunación contra la COVID-19

Un estudio reciente publicado en Microbiología Clínica e Infecciones resalta la efectividad de la vacunación contra la COVID-19 en pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal (TRR). Estos, a largo plazo, tuvieron reducciones significativas en la morbilidad y la mortalidad después de tres dosis de la vacuna COVID-19.

Los receptores de trasplante renal que recibieron las tres dosis de la vacuna mostraron una reducción del 62% en las tasas de mortalidad asociadas a COVID-19.

La investigación se basó en todos los pacientes en terapia de reemplazo renal continuo (TRC) del Registro Finlandés de Enfermedades Renales. Cada paciente se emparejó con 10 controles, y se calcularon los cocientes de riesgo de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 según el estado de vacunación para estimar la efectividad de la vacuna (EV), reseñó el Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota.

Los investigadores examinaron a 5755 pacientes de TRC en comparación con más de 57,000 controles. Los datos abarcan el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

Efectividad de la vacuna

Señalan que entre aquellos con 2 o 3 dosis de vacuna, la efectividad de la vacuna contra la hospitalización por COVID-19 fue del 47% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 12% a 68%) en pacientes en diálisis; del 50% (IC del 95%, 26% a 66%) en receptores de trasplante de riñón, y del 76% (IC del 95%, 69% a 82%) en los controles.

En el caso de los receptores de trasplante de riñón, pero no de los pacientes en diálisis, más de tres dosis de vacuna redujeron la mortalidad por COVID-19 en un 62% (IC del 95%: 14% a 83%), apunta en newsletter del CIDRAP.

Resultados clave del estudio

Comparación de pacientes : se comparó a pacientes en diálisis y receptores de trasplante renal con controles.

: se comparó a pacientes en diálisis y receptores de trasplante renal con controles. Reducción de mortalidad : se evidenció una reducción del 62% en mortalidad por COVID-19 en receptores que recibieron más de tres dosis.

: se evidenció una reducción del 62% en mortalidad por COVID-19 en receptores que recibieron más de tres dosis. Efectividad de vacunación: la efectividad en la hospitalización por COVID-19 fue del 50% en receptores de trasplante, contrastando con un 47% en pacientes en diálisis.

Recomiendan vacunación

El estudio respalda las recomendaciones de vacunación de refuerzo para pacientes receptores de trasplante renal, destacando la importancia de la prevención en esta población vulnerable.

