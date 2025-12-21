Padre hispano sentenciado por la muerte de su hijo de 15 meses en Los Ángeles

Un hispano de Los Ángeles no refutó los cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo de 15 meses que ocurrió el 12 de mayo de 2021.

José Juan Herrera, de 38 años y residente de El Sereno, fue sentenciado inmediatamente a purgar una pena de entre 15 años y cadena perpetua en una prisión estatal, informó el fiscal de distrito adjunto Jonathan Hatami.

La declaración de culpabilidad se presentó el jueves en un tribunal del centro de Los Ángeles después de que se programara la fecha para el juicio contra Herrera, el 29 de enero de 2026.

El año pasado, durante una audiencia en la que se ordenó que Herrera fuera juzgado, el fiscal adjunto Hatami le dijo a un juez que la fiscalía creía que el hispano sujetó, estranguló y sacudió a su hijo Gael, mientras los dos se encontraban solos en casa.

Posteriormente, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Gael falleció a causa de una lesión traumática en la cabeza, por lo que se concluyó que se trató de un homicidio, ya que las lesiones en el cuerpo del niño indicaban un “trauma infligido”.

La madre del menor, Noemí Medina, se declaró no culpable en noviembre de 2023 de un cargo de abuso infantil. Fue sentenciada a cuatro años de prisión estatal por violar una orden que prohibía a Herrera tener acceso al niño, según dijo Hatami.

Medina había recuperado la custodia de Gael y de sus dos medias hermanas mayores aproximadamente un mes antes de que el niño falleciera.

La madre admitió posteriormente, en una entrevista con la policía, que había violado una orden de mantener a Herrera alejado de los tres niños, según testificó durante una audiencia en marzo de 2024 el detective Jesse Oropeza, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

En mayo de 2021, Herrera admitió que lo habían dejado solo con el niño en un apartamento en la cuadra 4600 de Valley Boulevard, a una milla al este de Soto Street, por un tiempo y que había estado viviendo con la madre del niño desde febrero de 2021, dijo el detective Oropeza.

Una de las medias hermanas de Gael mencionó a un investigador que Herrera era una persona “mala” y describió incidentes en los que el hispano había arrojado objetos a la cabeza del niño, añadió en su testimonio el detective Oropeza.

Al revisar un teléfono que Herrera identificó como de su propiedad se encontró que se hicieron búsquedas sobre cómo reducir los cargos por asesinato en California, cómo luchar contra los cargos de poner en peligro a un niño y cuándo los padres son responsables de la muerte accidental de un niño.

El tío del niño, Gustavo Medina, testificó que él y sus padres cuidaron al niño después de que inicialmente fue colocado en un hogar de acogida con otra familia. Describió a Gael como el niño más feliz que jamás había sido.

La enfermera Melissa Valenzuela, quien vio una serie de moretones en el niño durante una cita programada poco antes de su muerte, testificó en la corte que la visita le había molestado mucho.

Valenzuela dijo que la madre no parecía muy apegada emocionalmente al niño, además de mencionar que no era como una madre típica cuando el menor quería ser consolado por ella durante la visita al consultorio.

La Dra. María López-Patel, pediatra de Gael desde que el niño tenía dos meses, declaró en la audiencia que en su última visita del menor al consultorio determinó que había perdido peso y tenía múltiples hematomas, por lo que sospechó que podría ser un caso de abuso infantil.

Una vecina, Jasmine Aguirre, testificó que llamó al 911 después de que escuchó ruidos y vio a un hombre con un niño pequeño que no respiraba cuando se acercó a su puerta. Aguirre mencionó que, posteriormente, el hombre regresó y le pidió que no dijera nada.

La Dra. Kate Barklow, médica pediatra supervisora del Los Ángeles County-USC Medical Center, ahora conocido como Los Ángeles General Medical Center, dijo que el niño sufría una lesión cerebral traumática y múltiples hematomas cuando fue trasladado al hospital, donde posteriormente murió.

Herrera fue puesto bajo custodia en diciembre de 2022 por oficiales de la policía de Los Ángeles y desde entonces permanece tras las rejas, según los registros de la cárcel.

