Ex coach de animadoras condenado por abuso sexual de menores en Orange

Un ex entrenador de animadoras del condado de Orange fue condenado por 23 delitos graves de abuso sexual contra 10 niñas de hasta 9 años.

Erick Joseph Kristianson, de 46 años, fue condenado este lunes por 23 cargos, entre los que se incluyen delitos graves de actos lascivos u obscenos contra un menor de 14 años, dijo la Oficina del fiscal de Distrito del condado de Orange en un comunicado de prensa.

El ex coach de cheerleading se enfrenta a una pena máxima de 165 años a cadena perpetua, además de seis años y ocho meses de prisión estatal, cuando se le dicte sentencia en la audiencia programada para el 19 de marzo de 2026.

Kristianson cometió abusos sexuales contra las niñas en distintos lugares del condado de Orange desde finales de la década de 1990 hasta mediados de la de 2000.

Los abusos los cometió primero como consejero de campamento de verano para el YMCA del sur del condado de Orange en 1999 y 2000, y posteriormente como entrenador de cheerleaders en la academia Magic All-Stars de 2002 a 2005 y en Trabuco High School de 2004 a 2006.

Kristianson fue arrestado en 2023 en Fargo, Dakota del Norte, por una orden judicial en un caso del condado de Orange, a donde fue extraditado para ser procesado.

El ex coach, originario de Antioch, Tennessee, también está acusado de delitos similares en Florida. Fue arrestado en Daytona Beach por hacer presuntos actos lascivos frente a la cámara con tres niñas de entre 11 y 13 años, y por abusar de otra niña de 13 años.

Esos delitos fueron por los que salieron a la luz las acusaciones en el condado de Orange, de acuerdo con los fiscales, y mencionaron que esas víctimas en Florida también eran parte de equipos de animadoras.

Tras las noticias sobre el arresto de Kristianson en Florida en 2022, una joven contactó a las autoridades del condado de Orange para denunciar que el sujeto había abusado de ella desde que tenía 14 años, mientras era su entrenador de cheerleading, según los fiscales del condado de Orange.

“Kristianson está acusado de reunirse habitualmente con la niña durante el almuerzo escolar, llevarla a su casa o a la playa y mantener relaciones sexuales con ella hasta los 15 años”, dijeron los fiscales.

Los fiscales mencionaron que al menos dos niñas finalmente abandonaron las prácticas de cheerleading como consecuencia del abuso.

“Durante décadas, Eric, Kristianson usó los gimnasios de animadoras del condado de Orange y de todo el país como una especie de catálogo pervertido para seleccionar a la próxima jovencita a la que abusaría”, declaró el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

“Se escondía a plena vista, como entrenador de confianza, confiando en que sus jóvenes víctimas no dirían nada sobre el abuso que sufrían. Los pedófilos no se detendrán hasta que las fuerzas del orden los detengan”, agregó el fiscal de distrito.

Spitzer dijo que la condena contra Kristianson garantiza que estas jovencitas tengan voz para denunciar el abuso sexual que sufrieron de niñas.

