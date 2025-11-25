Pareja hispana arrestada por muerte de niña de 14 meses en Long Beach

Una pareja hispana de Long Beach fue arrestada por sospecha de abuso infantil y asesinato por la muerte de una niña de 14 meses.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Long Beach identificó a los sospechosos como Alfredo y Kelly Muñoz, de 40 y 34 años, respectivamente, ambos residentes de esta ciudad.

Oficiales del Departamento de Policía de Long Beach acudieron el 7 de noviembre a un hospital local después de que encontraron a la pequeña inconsciente y con signos de trauma.

El personal médico del hospital informó a la policía que la niña estaba con soporte vital y que no iba a sobrevivir. Tres días después, el 10 de noviembre, la menor falleció a causa de las heridas.

El caso pasó a la investigación de los detectives de homicidios y de abuso infantil, junto con el Departamento de Servicios para Niños y Familias.

Después de las primeras fases de la investigación, los detectives determinaron que la niña supuestamente había sufrido abusos constantes por parte de su padre y su madrastra, y que su fallecimiento fue consecuencia de esos abusos.

Este martes 25 de noviembre, la pareja sospechosa fue arrestada por asesinato, tortura y maltrato infantil que derivaron en muerte.

Alfredo y Kelly Muñoz fueron ingresados en la cárcel de la ciudad de Long Beach sin tener derecho a fianza.

“Los detectives de homicidios presentarán el caso a la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles la próxima semana para su consideración”, dijo el Departamento de Policía de Long Beach.

Por el momento, las autoridades no proporcionaron más detalles sobre el caso, incluidas las fotos de los sospechosos al momento de ser fichados.

Si alguna persona tiene información que ayude en la investigación, debe comunicarse con los detectives de homicidios Ethan Shear y Kelsey Myers al 562-570-7244.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

