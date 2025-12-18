Joyas de alto valor robadas por dos individuos en Los Ángeles

Las autoridades buscan a dos sujetos que escaparon después de robar $200,000 dólares en joyas de un negocio localizado en el vecindario de Pico-Union, en Los Ángeles.

El hurto se cometió aproximadamente a las 4:30 p.m. de este martes 16 de diciembre cuando una cámara de vigilancia captó a dos hombres que se acercaban a la puerta de GOOD ART HLYWD, localizado en la cuadra 1000 de Venice Boulevard.

Afuera del negocio había un guardia de seguridad, debido a que la tienda normalmente recibe a la mayoría de sus clientes solo con cita previa.

Cuando llegaron, los dos sospechosos mostraron una gran cantidad de dinero y dijeron que buscaban un regalo para su padre, por lo que preguntaron si podían mostrarles algunas joyas. El guardia de seguridad les permitió el acceso.

En el interior de la tienda, cuando un empleado les mostraba algunas joyas, los hombres dijeron que necesitaban ir a su auto por una tarjeta de crédito. Sin embargo, tras salir de la tienda, ninguno regresó.

Fue en ese momento cuando el empleado que les atendía se percató de que faltaban dos piezas de joyería de alta gama.

“Uno de los hombres dijo: ‘Voy a buscar el coche’ y se apresuró a ir con un brazalete en la mano. Y entonces, un minuto después, el otro tipo, de alguna manera, agarró un anillo y salió corriendo detrás de él”, expresó el dueño de la tienda, Josh Warner, a la cadena KTLA.

En un video de vigilancia se observa cuando los dos sospechosos salen de la tienda y comienzan a correr de inmediato.

De acuerdo con el propietario de la tienda de joyas, las dos piezas robadas, en conjunto, tienen un precio superior a los $200,000 dólares.

Warner, quien ha estado en el negocio desde 1990 fabricando joyas únicas y de alta calidad en Los Ángeles, dijo que el descarado robo lo dejó en shock.

“Fue más bien una estrategia engañosa. Me alegra mucho que nadie saliera herido y que solo se robaran cosas, pero, por eso, no se pueden tener cosas buenas en una sociedad”, expresó el dueño de la tienda.

Warner dijo que no reconoció a los dos sujetos y mencionó que no tenían cita cuando llegaron ese día, por lo que sospecha que tenían su negocio como objetivo, con el conocimiento exacto sobre lo que querían robar.

Debido a la cercanía de su tienda con el distrito de joyería del centro de Los Ángeles, Warner tiene la creencia de que los dos sujetos podrían moverse en el mismo ambiente que él.

“Probablemente, solo haya cierta distancia entre nosotros. Somos muy cercanos al Distrito de la Joyería. Estoy seguro de que alguien que los conoce también nos conoce a nosotros. Hay una conexión, (el robo) fue muy específico”, agregó el joyero.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en este caso, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 1-877-527-3247.

