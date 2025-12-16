Intento de robo en Los Ángeles termina en disparos de la policía

Las autoridades abrieron fuego contra un hombre armado con un bate de béisbol, quien terminó herido cuando intentaba irrumpir a un apartamento la madrugada de este martes en el vecindario de Winnetka, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que oficiales acudieron al área de Saticoy Street y Oso Avenue aproximadamente a las 2:15 a.m.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 sobre la presencia de un hombre que estaba armado con un bate de béisbol que había sido visto rompiendo ventanas en su intento por irrumpir a un apartamento.

Cuando llegaron al lugar, los oficiales localizaron al sospechoso armado con el bate, y en algún momento se desató un tiroteo en el que participaron los agentes del LAPD.

De acuerdo con algunos reportes, los policías siguieron al sospechoso al interior del apartamento e intentaron detenerlo con una pistola Taser, pero no dio resultado.

A pesar del intento de detención por parte de las autoridades, el sujeto continuó ignorando las órdenes de los oficiales, por lo que ocurrió el tiroteo.

Los disparos de los policías alcanzaron al sospechoso, quien fue trasladado por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles a un hospital y se encuentra en condición estable, según dijeron las autoridades.

Un residente del apartamento asaltado sufrió heridas leves, por lo que fue atendido en un hospital antes de ser dado de alta. No hubo más lesionados.

Las autoridades dijeron que los investigadores están trabajando para determinar si el intento de allanamiento de morada fue aleatorio o parte de un incidente doméstico.

El LAPD no ha proporcionado más detalles relacionadas con este caso, cuya investigación se mantiene en curso.

La semana pasada, el LAPD reconoció un aumento notable en los tiroteos en que están involucrados oficiales del departamento durante este año.

Hasta el 8 de diciembre, se habían registrado 43 balaceras en las que estuvieron involucrados oficiales de la policía de Los Ángeles, en comparación con los 26 que se tuvieron en 2024.

