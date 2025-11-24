Robo de alto valor en casa de Los Ángeles

Tres sospechosos enmascarados fueron captados en video cuando escapaban la noche de este viernes con bienes por un valor de $100,000 dólares después de saquear una casa en el Valle de San Fernando.

De acuerdo con los reportes, la noche del viernes, los residentes de la propiedad, Josh y Rosie Michnowski, salieron de su casa, en el área de Valley Village, para cenar.

Tras la salida de los dueños de la casa, los ladrones, que se cree que son dos hombres y una mujer, aprovecharon para irrumpir en la vivienda y tuvieron el tiempo suficiente para apoderarse de todos los bienes más valiosos que pudieron encontrar, como relojes, joyas, reliquias familiares y una caja fuerte.

Sigue leyendo: Detenido hispano presunto autor de 20 robos en el Valle de San Fernando

Los tres sospechosos fueron vistos cuando salían por un callejón lateral de la casa, alrededor de las 8:30 p.m., con todos los objetos en varias mochilas y bolsas de mano.

Uno de los residentes de la casa le declaró a la cadena KTLA que estaba completamente seguro de que el robo parecía estar planeado con anterioridad, organizado durante al menos una semana por los ladrones.

La pareja cree que los sospechosos inspeccionaron su propiedad una semana antes. Subieron al balcón del segundo piso y forzaron la cerradura de seguridad de la puerta, posiblemente con un destornillador.

Sigue leyendo: Con limitaciones, se reanuda el servicio de agua en el Valle de San Fernando

Las víctimas del robo dijeron que en uno de los videos se escucha a los ladrones hablando en español mientras se quejaban del peso de los bienes robados.

Los dueños dijeron que los tres sospechosos hurtaron objetos por un valor aproximado de $100,000 dólares, algunos de ellos sí tenían seguro contra robo, pero otros bienes no.

De acuerdo con los propietarios, en la caja fuerte habían colocado un dispositivo de localización y pudieron rastrear su ubicación. Desde entonces, la caja fuerte se encuentra en un complejo de apartamentos o en un hotel en el área de Koreatown.

Sigue leyendo: Vecindario del Valle de San Fernando reporta aumento en robos en casas

La policía les dijo que, como no tienen una descripción del vehículo en el que escaparon los sospechosos, los oficiales no pueden seguir la pista, al menos por el momento.

Josh y Rosie están recién casados y acaban de comprar su primera casa durante el verano. Además, están esperando a su primer hijo. Ambos dijeron que podían esperar cualquier cosa, menos un robo en su domicilio.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones de este robo o tiene un video de vigilancia del vehículo sospechoso, debe comunicarse con la División North Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles al 818-754-8300.

Sigue leyendo:

· Ladrones estafan joyas a personas mayores de Los Ángeles

· Hasta $150,000 por información de robos a carteros en Los Ángeles

· Detenido sospechoso de robo a vendedores de tacos en Los Ángeles