Detenido hispano presunto autor de 20 robos en el Valle de San Fernando

Un hispano, apodado como el “Bandido de la Bicicleta de Montaña”, fue arrestado por las autoridades como sospechoso de estar relacionado con al menos 20 robos comerciales cometidos en las últimas semanas en el área del Valle de San Fernando.

Juan Montes, de 26 años y residente de North Hollywood, fue arrestado la madrugada de este sábado por dos hurtos diferentes que se cometieron aproximadamente a las 3:00 a.m. en Studio City, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con las autoridades, los atracos se cometieron en Reno’s Pizza y Argo Mediterranean, ambos negocios localizados en Ventura Boulevard, como los más recientes de los que la policía cree que forman parte de una larga lista, que incluye seis robos cometidos durante la noche del jueves en la zona.

Después de recibir los reportes de los hurtos de este sábado, oficiales de policía acudieron a la zona y rápidamente ubicaron a Montes, a quien detuvieron.

Las autoridades dijeron que el hispano iba en bicicleta de montaña y llevaba una mochila similar a las que han visto en varios videos de vigilancia de los comercios robados. Además, también descubrieron que Montes tenía herramienta para robos en su poder.

El LAPD dijo que Juan Montes, en el momento de su detención, se encontraba en libertad condicional después de haber sido liberado de la cárcel por un delito anterior de robo comercial, pero no proporcionó detalles más específicos.

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones sobre cada uno de los incidentes, mientras que los detectives del LAPD solicitaron que si alguna persona tiene la sospecha de ser víctima de Juan Montes, se comunique al 213-928-8206.

