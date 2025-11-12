Despliegue policial por balacera en edificio de apartamentos en Los Ángeles

Reportes de una balacera en un edificio de apartamentos ocasionaron un gran despliegue policial y equipos SWAT la mañana de este miércoles en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que, alrededor de las 5:30 a.m., se recibió una llamada de emergencia por disparos en la cuadra 900 de South Broadway.

LAPD News: On November 11 at 5:32 a.m., officers responded to a report of "shots fired, heard only" in the 900 block of Broadway. — LAPD PIO (@LAPDPIO) November 12, 2025

Varias unidades se desplegaron en los alrededores del complejo de apartamentos Broadway Palace, con agentes armados posicionados en la azotea de un edificio cercano y apuntando con rifles en dirección al complejo.

Se observó a varios agentes cuando ingresaron al edificio para buscar a algún sospechoso o víctimas, y más tarde se confirmó la detención de dos sospechosos en relación con el incidente.

“Salí al vestíbulo y vi a muchos policías”, dijo a la cadena ABC un residente del complejo de apartamentos que se despertó al escuchar lo que parecían disparos de escopeta y salió de su apartamento unos 20 minutos después tras oír más balazos.

El hombre, que solicitó no ser identificado, mencionó que un agente le apuntó inicialmente al pensar que podía ser el sospechoso que se buscaba, por lo que se rindió rápidamente y fue liberado.

Los primeros reportes mencionaron que se trataba de una mujer que estaba en posesión de un rifle en el balcón de un apartamento. Las autoridades aclararon que no se trataba de un tirador activo.

“Hasta el momento, no se han reportado víctimas relacionadas con este incidente. La investigación está afectando la zona comprendida entre 8th Street y Olympic Boulevard/Main Street y Hill Street. Se prevén demoras en el tráfico y cierre de calles”, publicó el LAPD en una actualización informativa a las 9:45 a.m.

Las autoridades recomendaron a los residentes de la zona que permanecieran en sus casas.

En el lugar había decenas de patrullas y camiones de bomberos durante varias horas, mientras los oficiales registraban el edificio de 10 pisos en busca de pruebas del tiroteo.

“Es piso por piso y luego mantendremos el control de esos pisos para asegurarnos de que nadie venga detrás de nosotros. Solo lleva algo de tiempo”, expresó el capitán del LAPD, Mike Bland.

Aproximadamente al mediodía, las autoridades informaron que habían reducido la búsqueda a un solo piso, donde se pensaba que un sospechoso se había atrincherado.

Momentos después, la policía confirmó que se había detenido a dos sospechosos, pero no se proporcionaron detalles sobre el tiroteo ni sobre las armas que pudieran haber portado.

Mientras las autoridades llevaban a cabo sus investigaciones, se cerró el tránsito vehicular en South Broadway, entre Olympic Boulevard y West 9th Street.

A la 1:21 p.m., el LAPD informó en las redes sociales que se cancelaba la alerta táctica que se emitió en toda la ciudad debido al incidente en el centro de Los Ángeles.

Se recomendó a los usuarios del transporte público que transita por la zona que consulten las actualizaciones de ruta debido a los cierres de calles y avenidas en el centro de la ciudad.

