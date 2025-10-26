Operativo policial por disturbios en el centro de Los Ángeles

Oficiales de policía dispersaron la noche de este sábado a cerca de 1,000 personas que se encontraban reunidas en el área de Grand Park, en el centro de Los Ángeles.

Al parecer, los centenares de personas que acudieron a Grand Park habían asistido al evento de skate “Halloween Hell Bomb”, organizado por la revista “Thrasher”.

Last night, a sponsored event by a Skateboarding magazine, caused a modified tactical alert in the Downtown LA area. People attending the event vandalized property and failed to disperse when requested to do so.



As Officers continued to attempt to disperse the crowd, a person… — LAPD Central Division (@LAPDCentral) October 26, 2025

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al área de 1st Street y Hill Street, después de ser llamados por el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) cuando las personas comenzaron a inundar las calles cercanas a Grand Park.

Según el LAPD, cuando los policías llegaron, la multitud comenzó a lanzar piedras y botellas, por lo que las autoridades declararon ilegal la reunión y solicitaron refuerzos.

Los agentes formaron una línea de escaramuza para enfrentar a la multitud y lograron dispersarla con el uso de munición no letal.

Durante el incidente, un vehículo Waymo quedó en medio del grupo de personas y terminó con daños.

De acuerdo con el LAPD, al menos una persona fue detenida en relación con los disturbios, sin proporcionar mayores detalles sobre su arresto.

“Desafortunadamente, cerca del final de la velada, un grupo de personas actuó fuera de control en el evento y se produjeron algunos incidentes aislados“, dijo uno de los organizadores del evento de skate, Bobby Bils, en un comunicado.

Bils aseguró que nunca se tuvo como objetivo la violencia y que no era un reflejo de los organizadores ni de los participantes en general.

“Nuestro enfoque siempre ha sido crear experiencias seguras e inclusivas que destaquen el arte, la música y el skateboarding”, expresó Bils.

“Estamos profundamente indignados por el comportamiento de estas personas, no lo toleramos y estamos desarrollando estrategias para evitar que se repitan incidentes como este”, añadió el organizador.

De acuerdo con el comunicado, los organizadores del evento de skate en el centro de Los Ángeles estaban cooperando con las autoridades sobre los eventos que ocurrieron y buscaban ver cómo se pueden mantener eventos futuros sin que ocurran disturbios.

