Bass ordena aumentar patrullas policiales tras robos en el Valle de San Fernando

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dio la orden de aumentar el número de patrullas policiales en ciertas áreas del Valle de San Fernando después de que ocurrieron robos en residencias, lo que aumentó la preocupación de los residentes y propietarios de negocios.

La instrucción de Bass es en respuesta a la serie de atracos, como el que sucedió en la cafetería Cara Vana, en North Hollywood, que fue el tercero en los últimos cinco meses, así como a otros incidentes de robos cometidos en casas en diversos vecindarios del Valle de San Fernando.

“La seguridad de todos los angelinos es mi máxima prioridad. La ciudad tiene tolerancia cero ante estos robos recientes”, declaró Bass en un comunicado de prensa.

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De acuerdo con los residentes, entre ellos víctimas de robos en comercios y de allanamientos de morada, las autoridades necesitan tomar medidas más enérgicas para atacar la delincuencia.

“Después de que tomaron la denuncia sobre el allanamiento de mi casa, recibieron otra llamada sobre otro allanamiento en una vivienda a una milla de distancia (1.6 kilómetros). Da bastante miedo”, dijo en una entrevista con la cadena ABC una residente, Nina, cuya propiedad fue asaltada en enero.

Uno de los robos más recientes ocurrió aproximadamente a las 8:30 p.m. de este viernes en Radford Avenue, en el área de Studio City, mientras el propietario de la residencia se encontraba en el interior de la casa.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que un sujeto, quien usaba una mascarilla quirúrgica, presuntamente irrumpió en la propiedad por una ventana sin cerrar, pero escapó después de descubrir que el dueño se encontraba en el interior de la residencia. El sospechoso sigue prófugo.

Otras casas del vecindario de Valley Village sufrieron allanamientos en el transcurso de la semana pasada, lo que ocasionó que los residentes se mostraran preocupados por el aumento en los casos relacionado con la delincuencia.

“Es tu espacio seguro, así que pensar que eso puede pasar en cualquier lugar, especialmente aquí en el Valle… Uno ya se lo espera en la ciudad“, expresó Keonere Manasala, residente de Northridge.

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La alcaldesa Bass ordenó al LAPD incrementar el patrullaje a lo largo de Ventura Boulevard para que los oficiales estén más cerca y puedan responder rápidamente a los reportes de robos y tener la oportunidad de atrapar a los delincuentes.

Sin embargo, algunos vecinos del Valle de San Fernando consideraron que las medidas implementadas por los funcionarios municipales no son suficientes para contrarrestar los delitos.

“No creo que sea suficiente, pero sí que tenemos que redoblar los esfuerzos. Hay que intensificarlos considerablemente y poner patrullas aquí, tal vez todas las noches”, dijo Oscar Torno, vecino de Woodland Hills.

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Otra zona que ha sido visitada por los delincuentes es Granada Hills, cuyos residentes denunciaron una escalada de robos en las semanas recientes.

“Algunas casas más bonitas, con residentes más recientes, son los nuevos objetivos“, expresó Malik Naibi, del Consejo Vecinal de Granada Hills North.

Muchos residentes del Valle de San Fernando pidieron que se redoblaran los esfuerzos de las fuerzas del orden para frenar la ola de robos, además de que se considere modificar la ley para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

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“No deberías sentirte inseguro en tu propia casa. Se supone que este es tu refugio. No deberías sentir que no puedes dormir tranquilo sabiendo que alguien tiene derecho a entrar en tu propiedad y que no puedes defenderte”, mencionó Nina.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha informado a partir de cuándo comenzará a incrementar el número de patrullas en el Valle de San Fernando.

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