Funeral programado para cantante latina asesinada en Los Ángeles

Los servicios funerarios para la cantante latina María de la Rosa, quien murió en un ataque tipo emboscada el 22 de noviembre en Northridge, se llevarán a cabo este martes en Mission Hills, se informó este domingo.

La ceremonia está programada para el mediodía de este martes 2 de diciembre en el Cementerio de la Misión de San Fernando, en Mission Hills, con acceso abierto al público.

María de la Rosa, de 22 años y conocida como “DELAROSA”, murió víctima de un tiroteo aproximadamente a la 1:25 a.m. del sábado 22 de noviembre en Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, en el vecindario de Northridge, en Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, la cantante latina estaba en el asiento delantero del pasajero en un automóvil estacionado en compañía de dos amigos cuando presuntamente se acercaron tres sospechosos al auto para exigir dinero y abrieron fuego contra los ocupantes del auto.

La cantante latina fue trasladada por un particular a un hospital, donde falleció más tarde a causa de las lesiones de bala. Los otros dos ocupantes sufrieron heridas, pero se encuentran en condición estable.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) consideró que el incidente fue un ataque despiadado y dirigido en el que se hicieron decenas de disparos.

Tres hombres, residentes de Northridge, fueron acusados de asesinato en primer grado y dos cargos de intento de robo en segundo grado por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Los sospechosos fueron identificados como Francisco Otilio Gaytán, de 27 años; Benny LiconGómez, de 27 años, y Eduardo López, de 21 años. Los dos primeros están bajo arresto, mientras que las autoridades emitieron una orden de arresto contra López.

Si son declarados culpables, los tres sujetos podrían enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las audiencias preliminares están programadas para comenzar en enero de 2026 en el Tribunal de San Fernando Valley, con fianzas superiores a los $2 millones de dólares para cada uno.

Quién era “DELAROSA”

María de la Rosa, de 22 años, era una cantante e influencer mexicana-estadounidense originaria de Los Ángeles.

“DELAROSA” era una figura en ascenso en el ámbito musical con sonidos urbanos latinos, en el que fusionaba ritmos contemporáneos con influencias culturales mexicanas.

En agosto de 2025 lanzó la canción “No me llames”, que rápidamente se posicionó como un himno de empoderamiento femenino, con miles de reproducciones.

La cantante provenía de una familia con raíces en la música latina. Su madre, Deyanira de la Rosa, es instructora de fitness con más de 140,000 seguidores en las redes sociales.

“DELAROSA” fue descrita por personas cercanas a ella como alguien de alma buena, fuerte y feliz, con la disposición de ayudar a los demás.

Especialistas en la industria musical veían a “DELAROSA” como una sucesora potencial de figuras como Karol G o Rosalía en el ámbito anglo-latino, con un futuro prometedor impulsado por su autenticidad y conexión con la juventud.

