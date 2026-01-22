Metro Los Ángeles aprueba proyecto de tren del Valle de San Fernando a Westside

La junta directiva del Metro Los Ángeles aprobó este jueves el proyecto del Corredor de Tránsito Sepúlveda para construir un tren subterráneo del Valle de San Fernando a Westside.

Los directivos seleccionaron una ruta para unir el área de Van Nuys con Sherman Oaks, que pase por Bel-Air, Beverly Crest, UCLA y que termine en la estación Expo Sepúlveda de la Línea E del Metro.

De acuerdo con el proyecto, se espera que un viaje en la ruta propuesta sea de aproximadamente 20 minutos de un extremo a otro.

La nueva línea de tren tendría un costo aproximado de $9,500 millones de dólares bajo la Medida M, un impuesto sobre las ventas de medio centavo aprobado por los votantes en 2016 para apoyar los proyectos de transporte público.

Los funcionarios del sistema de transporte público de Los Ángeles esperan obtener recursos federales adicionales para la construcción del tren de alta velocidad.

“El Corredor de Tránsito Sepúlveda agregaría una conexión regional crítica a la red de transporte que une el Valle de San Fernando y Westside, una alternativa rápida, segura y confiable a la congestionada autopista 405“, dijo la directora ejecutiva senior de planificación del condado para Metro, Cecil Way.

La directora ejecutiva mencionó que la aprobación de la junta de Metro Los Ángeles de una alternativa con preferencia local permite un mayor refinamiento del diseño y autoriza el avance de un informe final de impacto ambiental y documentación ambiental adicional.

De acuerdo con un estudio de tráfico, 400,000 personas viajan diariamente entre el Valle de San Fernando y el área de Westside por la Autopista 405. Se espera que, con el nuevo tren, se reduzca el tráfico vehicular en unas 100,000 personas al día.

“Creo que es una buena idea porque vivo en el Valle de San Fernando; así que sería una excelente manera de evitar todo ese tráfico“, dijo la residente Jane M., en una entrevista con la cadena ABC.

Según los funcionarios, el proyecto del tren podría generar alrededor de $1,760 millones de dólares para la economía local.

“Me tomó dos horas llegar hoy para una cita de 15 minutos y ahora voy a conducir de regreso a casa. Así que 20 minutos serían fantásticos“, dijo Carrie Petty, otra residente del Valle de San Fernando, al expresar su apoyo al nuevo proyecto.

La Junta Directiva de Metro Los Ángeles tenía otras cinco opciones, pero se seleccionó una que aprovecha las ventajas de las otras opciones. Se espera que la ruta tenga un alto número de pasajeros, alta frecuencia, obras de construcción en estaciones más cortas y que reduzca otros costos.

“Este es un momento importante y emocionante para Los Ángeles. Aún queda mucho por hacer antes de empezar a excavar, por no hablar de inaugurar la obra”, expresó la directora de Metro, Katy Yaroslavsky, también concejala de Los Ángeles.

Según Yaroslavsky, el proyecto del Corredor de Tránsito Sepúlveda será tan transformador como el Acueducto de Los Ángeles.

“Hemos intentado ampliar autopistas y construir sobre montañas, y hemos gastado miles de millones en ello. El enfoque ha fracasado. Este proyecto representa una estrategia fundamentalmente diferente“, aseguró Yaroslavsky.

