Regresa el programa ‘TAP-to-Exit’ de Metro en Los Ángeles

Después de una pausa de varios meses, este lunes 17 de noviembre regresó el programa “TAP-to-Exit” en tres estaciones de Metro Los Ángeles, además de Downtown Santa Mónica, donde no se suspendió.

Los pasajeros del sistema de transporte público volvieron a utilizar sus tarjetas TAP en los torniquetes o validadores al entrar o salir de Union Station (Líneas B y D) y North Hollywood (Línea B), así como por primera vez de la estación Pomona North, de la Línea A.

TAP-to-Exit resumes at North Hollywood, Union Station (B/D Lines) & launches at Pomona North on Mon., Nov. 17



Riders must TAP at faregates when entering & exiting these stations



Tapping when exiting confirms fare was paid



— Metro Los Angeles (@metrolosangeles) November 17, 2025

En julio, Metro suspendió de manera temporal el programa en Union Station y North Hollywood para resolver problemas técnicos con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). Sin embargo, el servicio se mantuvo en la estación Downtown Santa Mónica de la Línea E.

El LAFD expresó su preocupación por posibles cuellos de botella en situaciones de emergencia, pero Metro anunció que puede abrir las puertas de forma remota en caso de una situación de peligro.

Con el uso de la tarjeta TAP, se puede confirmar el pago del pasaje, además de mejorar el cumplimiento de las normas que ayuda a que el transporte de Metro sea más seguro, ya que se garantiza que se usa para su principal propósito: transportarse por esta región.

Al ingresar, se pasa la tarjeta por el lector para descontar el monto del viaje, mientras que al momento de pasarla al salir se confirma el pago.

Sin embargo, si no se pasa la tarjeta TAP por el lector al ingresar, el pasaje se cobra al pasarla por el lector al momento de salir.

Es importante presentar la tarjeta al momento de ingresar a la estación, porque, de no hacerlo, está el riesgo de recibir una advertencia, una multa o de ser expulsado del sistema de transporte público de Metro.

La agencia tiene personal suficiente en las estaciones para orientar a los viajeros en la forma de pagar los pasajes y en responder cualquier duda al respecto.

Metro anunció que, durante el verano, se instalaron nuevas puertas de acceso en la estación de North Hollywood para prevenir la evasión de pagos.

“Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nos han dicho que alrededor del 94% de las personas que arrestan no tienen un boleto válido“, dijo el director ejecutivo de experiencia en las estaciones de Metro, Stephen Tu, a la cadena CBS.

El programa piloto TAP-to-Exit se lanzó en mayo de 2024 en la estación de North Hollywood, con el objetivo de disminuir la delincuencia en los trenes y autobuses de Metro al exigir a los usuarios que pasaran sus tarjetas antes de salir de las instalaciones.

El personal también puede orientar a los usuarios a solicitar el programa de tarifas reducidas para personas de bajos ingresos (LIFE), con viajes gratuitos e ilimitados durante los primeros 90 días y 20 viajes sin costo a partir de cada mes en adelante para los usuarios que cumplan con los requisitos.

Con el programa TAP-to-Exit, se reportó en la aplicación Transit Watch una disminución del 40% en los reportes de delitos y otros problemas, como peleas, consumo de drogas y grafitis, en la Línea B.

Una encuesta llevada a cabo en 2024 reveló que el 90% de los usuarios de la estación North Hollywood dijo que el programa TAP-to-Exit ayudó a mejorar la limpieza de la estación, mientras que el 86% de los encuestados dijo sentirse más seguro.

Con la implementación de TAP-to-Exit en Santa Mónica, y su combinación con un mejor control de pago en la Línea E, los incidentes en esta línea se redujeron en un 55%, según Metro Los Ángeles.

