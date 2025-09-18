¡De fiesta! Metro Los Ángeles inaugura extensión de la Línea A

Metro Los Ángeles inaugura al mediodía de este viernes la extensión de la Línea A con cuatro nuevas estaciones en Glendora, San Dimas, La Verne y Pomona.

La extensión, de nueve millas, representa la primera ocasión en que las cuatro ciudades del Valle de San Gabriel tengan un nuevo servicio ferroviario local desde 1951, cuando el Ferrocarril Eléctrico del Pacífico terminó sus operaciones.

Desde este viernes, con la extensión entre Azusa y Pomona, la Línea A representa una excelente alternativa para los congestionados freeways 10 y 210, que tienen frecuentes atascos incluso más allá de las horas pico habituales.

Los trenes de la Línea A pueden brindar una forma rápida, cómoda y más económica de trasladarse desde la ciudad de Foothill, con varias conexiones con el sistema de Metro.

Con motivo de la inauguración, Metro ofrece viajes gratuitos en el sistema de trenes, autobuses, bicicletas compartidas y Metro Micro desde las 4:00 a.m. de este viernes 19 de septiembre hasta las 3:00 a.m. del lunes 22 de septiembre.

Entre las nuevas estaciones está la de Glendora. Credit: Metro Los Ángeles | Cortesía

El código que se debe utilizar para los viajes sin costo en Metro Bike es 091925, mientras que el código para Metro Micro es ALINEEXT.

Como parte de la celebración, en las cuatro estaciones nuevas habrá música de DJs, bandas en vivo y food trucks de las 11:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., además de siete bandas programadas para tocar en la estación de Pomona North.

Como parte de la extensión de la Línea A, se tiene una conexión importante. En Pomona los pasajeros podrán hacer transbordo desde y hacia la Línea San Bernardino de Metrolink, lo que permitirá tomar trenes entre Foothill, en el Valle de San Gabriel e Inland Empire.

Otro gran beneficio de la extensión de la Línea A se tiene para los estudiantes de las universidades que se encuentran en el Valle de San Gabriel, como Pasadena City College, Caltech, Citrus College, Azusa Pacific University, Cal Poly Pomona, Mt. San Antonio College, la Universidad de La Verne y Claremont Colleges.

La extensión de la Línea A es el noveno proyecto completado de la Iniciativa 28 para 28 de Metro que tiene el objetivo de mejorar la infraestructura de transporte para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

El Fairplex, localizado cerca de la estación La Verne, será sede de las competencias de cricket en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Además, la Línea A será importante durante la justa deportiva, con servicio al Rose Bowl en Pasadena para los partidos de fútbol, la gimnasia en el Crypto.com Arena, y otros eventos en la costa de Long Beach.

La Línea A entre Azusa y Long Beach ya es la línea de tren ligero más larga del mundo, con 47.5 millas, y ahora crece a 57 millas, un tramo que se puede recorrer de punta a punta por $1.75 dólares.

