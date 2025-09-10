¡Festejando la Independencia de México en Los Ángeles!

Este fin de semana es de fiesta para la comunidad mexicana en California, con la celebración de “El Grito” por el Día de la Independencia, el 16 de septiembre.

En la ciudad de Los Ángeles, se organizan eventos gratuitos para que la comunidad latina pueda asistir en uno de los días más importantes del año: la fiesta por el 215° aniversario de la gesta de independencia.

La tradición se remonta a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha en que el padre Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la iglesia de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, en un llamado al pueblo para levantarse en armas contra el dominio español.

Con el famoso suceso, conocido como “El Grito de Independencia”, comenzó la lucha de México por alcanzar la emancipación de España, logro que hizo realidad 11 años después, el 27 de septiembre de 1821.

Para que la comunidad mexicana en Los Ángeles y en el sur de California pueda celebrar “El Grito”, en la ciudad se tendrán cinco eventos gratuitos a los que puedes acudir con familiares y amigos, y que son accesibles en el transporte público de Metro Los Ángeles.

‘El Grito’ en el Ayuntamiento de Los Ángeles

Uno de los sitios tradicionales para celebrar la Noche Mexicana es “El Grito” en el edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles, con música en vivo, función de lucha libre, comida y diversión para chicos y grandes.

La madrina de este año es la concejal Eunisses Hernández, del Distrito 1.

Fecha : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Lugar : Ayuntamiento de Los Ángeles, en 200 North Spring Street, en Los Ángeles.

: Ayuntamiento de Los Ángeles, en 200 North Spring Street, en Los Ángeles. Hora : 5:00 p.m. a 10:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:30 p.m. Transporte: Toma la Línea B/D del Metro hasta la estación Civic Center/Grand Park o la Línea A/E del Metro hasta la estación Historic Broadway.

Desfile y festival del Este de Los Ángeles

Desde 1946, este desfile y festival se han ganado un lugar tradicional para las fiestas mexicanas, al que asisten más de 20,000 personas cada año, y que en esta ocasión se tiene para el domingo 14 de septiembre.

El desfile en el Este de Los Ángeles reúne a miles de personas. Credit: Richard Vogel | AP

Habrá bailables folclóricos, automóviles clásicos, autobuses decorados y exhibición de arte local, sazonados con puestos de antojitos, música en vivo y demás actividades familiares.

Para este año, el Gran Mariscal es el ingeniero y astronauta méxico-americano de la NASA José M. Hernández, quien creció trabajando en el campo con sus padres inmigrantes antes de viajar en el trasbordador espacial en agosto de 2009 y enviar el primer tuit en español desde el espacio.

Cuándo : domingo 14 de septiembre.

: domingo 14 de septiembre. Lugar : Intersección de East César E. Chávez Avenue y Mednik Avenue.

: Intersección de East César E. Chávez Avenue y Mednik Avenue. Hora : 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. Transporte: Toma la Línea E del Metro hasta la estación East LA Civic Center. También se puede tomar la Línea 70 de Metro hasta Mednik/César El Chávez.

Plaza de la Cultura y las Artes

Una celebración rodeada de música, arte, gastronomía y talleres familiares, con las participaciones del Mariachi Tierra del Sol Juvenil de Los Ángeles y del conjunto de mariachis de la Escuela de Música del Barrio.

En el evento, los asistentes podrán disfrutar también de la música ranchera, boleros, sones y polcas, además del ambiente amenizado con música de DJ durante todo el día.

Fecha: domingo 14 de septiembre.

Lugar: Plaza de la Cultura y las Artes, en 501 North Main Street, Los Ángeles

Hora: A partir de las 12:00 p.m.

Transporte: Toma la Línea J del Metro hasta Aliso St/Los Ángeles St. También puedes tomar la Línea 78 del Metro hasta Spring/César Chávez.

Placita Olvera

Lugar emblemático para la comunidad mexicana en Los Ángeles, la Placita Olvera no podía quedar sin su tradicional fiesta de “El Grito”.

Se tendrán actividades culturales, música en vivo, antojitos mexicanos y regalos en una celebración significativa, porque además del Día de la Independencia, también marca el inicio del Mes de la Herencia Hispana. En el lugar también habrá exámenes de salud disponibles para la comunidad.

Fecha : domingo 14 de septiembre.

: domingo 14 de septiembre. Lugar : Calle Olvera, en 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles.

: Calle Olvera, en 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles. Hora : A partir de las 6:00 p.m.

: A partir de las 6:00 p.m. Transporte: Toma las líneas B/D/A/J del Metro hasta Union Station.

Teatro Downey

El Teatro Downey tiene todo listo para ofrecer una noche espectacular con mariachis y presentaciones folclóricas.

Se anuncia al Mariachi Premier de El Grullo, Jalisco; las Meñinas de Jalisco e invitados especiales de Zacatecas y Mexicali.

La celebración tendrá comida mexicana, artesanías y puestos comunitarios, en una noche de fiesta con música, cultura y tradición para toda la familia.

Fecha : domingo 14 de septiembre

: domingo 14 de septiembre Lugar : Teatro Downey, en 8435 Firestone Boulevard, en Downey.

: Teatro Downey, en 8435 Firestone Boulevard, en Downey. Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Transporte: Toma la Línea 115 del Metro Bus hasta Firestone/Brookshire.

