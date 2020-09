Un Grito de Independencia virtual que ayudará a los héroes migrantes

Los Ángeles

Los Ángeles celebrará el inicio del Mes de la Herencia Hispana recaudando fondos para los trabajadores sin documentos afectados por el COVID-19.

Pese a que el condado de Los Ángeles continúa en un nivel alto en cuanto a contagios del COVID-19, esto no ha detenido a los latinos para celebrar el tradicional Grito de Independencia de México de una forma divertida pero segura este 15 de septiembre.

Lo que hace más emotivo al evento de este año es que tendrá el propósito de no solo ser un evento musical presentado de forma virtual sino que también será un teletón para ayudar a la comunidad indocumentada afectada por el COVID-19.

El Grito de la Independencia de México originalmente fue realizado por el padre Miguel Hidalgo y Costilla en el 1810 que al dar las campanadas hizo un llamado a las armas para comenzar la Guerra de Independencia.

En la ciudad de Los Ángeles, como ya es tradición desde hace tres décadas, los concejales latinos se encargan de organizar la celebración que usualmente atrae a miles de personas a las escalinatas del ayuntamiento.

Cuando la concejal del Séptimo Distrito, Mónica Rodríguez, recibió la batuta para ser la madrina del evento no esperaba que tendría que ser pionera en el Grito de Independencia de México virtual.

“Cuando la pandemia comenzó esperábamos que para estas fechas ya se hubiera terminado”, dijo la concejal. “Pero no fue así y por eso trabajamos rápidamente para cambiarlo a un evento con un teletón virtual”.

Rodríguez dijo que la pandemia sin precedentes ha afectado desproporcionadamente a los latinos, que en muchas ocasiones son los trabajadores esenciales y sostienen la cadena de suministro durante la crisis. Los latinos desempeñan un papel crítico en la industria alimentaria, agrícola y los sectores de servicios.

No obstante, muchas veces son estos mismos trabajadores, y principalmente los inmigrantes sin documentos, que se quedan sin recibir la ayuda económica necesaria.

El dinero recaudado se irá al fondo ‘Undocu-Indigenous Fund’ de la organización CIELO.

Odilia Romero, directora de CIELO, dijo que les tomó por sorpresa saber que habían sido los elegidos para repartir estos fondos. Pero concordó en que los indocumentados, principalmente los indígenas, quedan en el olvido cuando se trata de recibir ayuda del gobierno.

“Lo que se esta haciendo es una acción sin precedentes y estamos muy agradecidos con la concejal Rodríguez porque ella esta dando la cara para declarar abiertamente que la ayuda es para indocumentados”, dijo Romero.

Romero, quien también es intérprete de lenguas indígenas, dijo que en otros años los mexicanos indígenas estarían celebrando en sus hogares el Grito o posiblemente asistiendo a la celebración del ayuntamiento de Los Ángeles.

No obstante, este año no solo no se puede celebrar en grupos grandes por la pandemia sino que muchos inmigrantes se han convertido en trabajadores esenciales de primera línea que estarán laborando.

La cónsul de México en Los Ángeles Marcela Celorio, dijo que ellos también serán parte de la significativa celebración este martes y ellos se han venido preparando desde hace varios meses en la ayuda a la comunidad latina en general.

“Estamos contentos de que esta celebración es con causa para ayudar a nuestra comunidad”, dijo Celorio.

Indicó que la ayuda por parte del consulado de México en Los Ángeles no solo se ha ofrecido a los mexicanos durante la pandemia, pero también a todo latino sin importar su lugar de origen o estatus migratorio. Entre esta ayuda están las pruebas de COVID-19 y las despensas de comida que ofrece el consulado.

Mes de la Herencia Hispana

El evento de “El Grito” dará inicio a la celebración oficial del Mes de la Herencia Hispana —que se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre. En esta festividad destacará la vibrante comunidad Latina en Los Ángeles y mostrará las inmensas contribuciones que los Latinos han aportado a la cultura, la historia y la economía de la ciudad.

La cónsul Celorio dijo que ella considera un honor celebrar el mes de la Herencia Hispana, el cual es un motivo para presentar la cultura, el idioma y los regalos que México ha brindado al mundo.

“Yo me siento orgullosa de decir que el color de nuestra piel es el color café”, dijo la cónsul

La concejal Rodríguez, añadió que ella como primera generación de mexicanos se siente orgullosa de saber que a través de los años el sueño de sus padres de tener un futuro mejor se ha realizado. Mientras que a su padre le tocó ser campesino en Tulare, en California Central, ella se ha convertido en una líder comunitaria y política local que aboga por los latinos.

“El mes de la herencia hispana es algo que debe ser celebrado y de lo que debemos estar orgullosos”, dijo Rodríguez. “Juntos somos más poderosos y por eso es importante votar y es importante hacerse contar en el censo”.

El evento del Grito se puede ver a partir de las 7 de la noche de forma virtual en https://elgrito2020.com/ donde también se pueden dar las donaciones.

Entre los artistas participantes están Los Tucanes de Tijuana, Ozomatli y la banda Santa Cecilia.

La concejal Rodríguez expresó que ninguna cantidad de donación es pequeña e invita a todos a poner su granito de arena para continuar ayudando a los angelinos sin documentos.