Este medicamento daña tus riñones y lo tomas a diario: expertos

Especialistas en salud renal advierten sobre el medicamento que más daña tus riñones, señalando que es de uso común y que las personas suelen tomarlo a diario. Se trata de los antiinflamatorios no esterioideos como ibuprofeno, naproxeno y aspirina.

Aunque es un fármaco importante para aliviar dolores de cabeza, molestias musculares y desinflamar, el hecho de que tengan venta libre conlleva al abuso de su consumo. Y si no moderas la ingesta puede haber un impacto directo en la salud de órganos vitales como los riñones.

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Por qué los antiinflamatorios pueden dañar los riñones

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, en España, señala que estos medicamentos pueden comprometer la función renal cuando se utilizan de forma prolongada o sin control.

El mecanismo es relativamente claro: los AINEs pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones. Este órgano depende de una correcta irrigación para filtrar la sangre y eliminar desechos del organismo. Cuando esa circulación disminuye de manera constante, las estructuras internas pueden comenzar a deteriorarse de forma progresiva.

Este proceso es definido por Mayo Clinic como nefropatía por analgésicos, una condición que puede desarrollarse lentamente durante años sin mostrar señales evidentes al principio.

Señales de daño renal que pueden aparecer con el tiempo

Uno de los aspectos más delicados de este tipo de afección es que no suele presentar síntomas en sus etapas iniciales. Sin embargo, a medida que avanza, pueden aparecer señales como:

Fatiga persistente

Hinchazón en piernas o pies

Disminución en la cantidad de orina

Presencia de sangre en la orina

Presión arterial elevada

Estos síntomas suelen indicar que la función renal ya está comprometida y requieren evaluación médica inmediata.

Los expertos recomiendan utilizar analgésicos solo cuando sea necesario y siempre respetando las dosis indicadas en el prospecto o por un profesional de la salud. También sugieren evitar su consumo prolongado sin supervisión.

Cuando el dolor es frecuente, lo más adecuado es consultar con un médico para buscar alternativas que no afecten los riñones.

Aunque los especialistas aclaran que los analgésicos no son peligrosos por sí mismos, su uso habitual y sin control puede convertirse en un factor de riesgo silencioso para tus riñones.

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