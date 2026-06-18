Estos dos alimentos están dañando tus riñones y los comes a diario

Aunque siempre se ha afirmado que las comidas altas en sodio son perjudiciales para los riñones, existen otros alimentos que también los están dañando y probablemente los consumes a diario. El problema radica en que aumentan su carga de trabajo y favorece el deterioro.

Los especialistas en nefrología advierten sobre dos grupos que suelen formar parte de la dieta diaria de millones de personas: los alimentos ricos en potasio y los productos con altos niveles de azúcares añadidos.

Lee también: Por qué nunca debes desayunar después de las 9:00 am: así reacciona tu cuerpo

Los dos alimentos que dañan tus riñones sin darte cuenta

1. La papa y otros alimentos ricos en potasio

La papa es uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Su popularidad se debe a que aporta energía, fibra, vitamina C y otros nutrientes importantes. Sin embargo, también contiene cantidades considerables de potasio.

En personas con riñones sanos, este mineral suele eliminarse sin dificultades a través de la orina. El problema aparece cuando existe enfermedad renal crónica (ERC), ya que la capacidad de filtración disminuye y el potasio puede acumularse en la sangre.

Esta condición, conocida como hiperpotasemia, puede provocar debilidad muscular, alteraciones en el ritmo cardíaco e incluso complicaciones graves si no se controla adecuadamente, señala el portal médico Medline Plus.

Por esa razón, los expertos suelen recomendar que los pacientes con ERC vigilen cuidadosamente la cantidad de potasio que consumen.

Además de la papa, otros alimentos ricos en este mineral son el aguacate, el plátano, el kiwi, el melón, la papaya, las espinacas, la calabaza, el tomate, el brócoli, los frijoles, algunas carnes magras y pescados como las sardinas y el bacalao.

La clave está en adaptar la dieta a las condiciones médicas de cada paciente, por lo que no significa que debas eliminar estas opciones que realmente son muy nutritivas.

2. El riesgo de los azúcares añadidos

El segundo grupo señalado por los expertos son los azúcares añadidos, especialmente aquellos presentes en refrescos, bebidas energéticas, jugos industrializados y numerosos productos ultraprocesados.

Diversas investigaciones han relacionado el consumo frecuente de estas bebidas con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y diabetes tipo 2.

Precisamente, estas dos últimas enfermedades figuran entre las principales causas de daño renal en todo el mundo.

Además, algunos estudios epidemiológicos han observado que quienes consumen bebidas azucaradas de manera habitual presentan mayores probabilidades de sufrir un deterioro progresivo de la función renal a largo plazo.

Los médicos insisten en que la solución no es abandonar estos alimentos, sino mantener el equilibrio de consumo, además de reducir significativamente los azúcares añadidos y los ultraprocesados.

Por último, otro aspecto fundamental es mantenerse bien hidratado. Beber suficiente agua ayuda a los riñones a eliminar desechos y facilita el correcto funcionamiento del sistema urinario.

Te puede interesar:

· 5 suplementos para controlar la ansiedad, según nutricionistas

· Cuánto esperar para tener relaciones sexuales después de una cesárea

· Cuál es el mejor día del mes para quedar embarazada