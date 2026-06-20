¿Se puede tomar agua del grifo en California? Dónde es segura y qué cuidados tener

Tomar agua del grifo en California suele ser seguro. En ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José o Fresno, la mayoría de las viviendas están conectadas a sistemas públicos de agua que deben cumplir controles estatales y federales de calidad.

El sitio oficial My Water Quality, del estado de California, señala que el agua potable provista por servicios públicos en California es segura para beber y que el estado cuenta con regulaciones para proteger la salud pública. Eso no significa que nunca pueda haber problemas, sino que el agua de red está regulada y monitoreada.

Qué pasa si tomas agua del grifo en California

La respuesta general es sí, si el agua viene de un sistema público y no hay ninguna alerta vigente en tu zona. En condiciones normales, beberla no debería causar problemas de salud.

De hecho, los proveedores públicos deben realizar pruebas y publicar informes anuales de calidad conocidos como Consumer Confidence Reports. La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California explica que estos reportes informan a los consumidores sobre la calidad del agua potable que reciben.

Estos informes permiten revisar de dónde viene el agua, qué sustancias fueron detectadas, si hubo incumplimientos y qué medidas tomó el proveedor.

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Cuándo conviene no tomarla directamente

Hay situaciones en las que sí conviene tener cuidado. La más clara es cuando las autoridades emiten un aviso de hervir el agua, conocido en inglés como “boil water advisory”. Según los CDC, estos avisos indican que el agua del grifo debe hervirse antes de usarla porque podría contener gérmenes capaces de enfermar a las personas.

También conviene evitar tomarla directamente si el agua sale turbia, marrón, con olor químico fuerte o con sabor extraño repentino. En esos casos, lo mejor es revisar los avisos del proveedor local de agua o llamar al servicio correspondiente.

Otra situación importante es la de las casas o edificios antiguos. Aunque el agua salga segura desde la planta de tratamiento, puede contaminarse dentro de la propiedad si pasa por cañerías, grifos o accesorios viejos. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. advierte que el plomo puede entrar al agua cuando se corroen materiales de plomería que contienen ese metal, especialmente tuberías, grifos y accesorios.

Pozos privados: el caso que exige más atención

No todas las viviendas en California reciben agua de un sistema público. Algunas zonas rurales o propiedades alejadas usan pozos privados. En esos casos, la responsabilidad de analizar el agua suele recaer en el propietario.

El agua de pozo puede tener bacterias, nitratos, arsénico u otros contaminantes según la zona. Por eso, si una familia usa pozo privado, no alcanza con que el agua se vea limpia: conviene hacer pruebas periódicas y consultar recomendaciones locales.

Qué hacer si hay un aviso de hervir el agua

Si las autoridades emiten un aviso de hervir el agua, no se recomienda tomarla directamente. Los CDC indican que, durante una advertencia, se debe usar agua embotellada o hervir el agua del grifo antes de beberla o cocinar.

Como regla general, el agua clara debe hervirse hasta alcanzar un hervor fuerte durante al menos un minuto. Si se está en una zona de más de 6,500 pies de altura, el tiempo recomendado es de tres minutos. Luego hay que dejarla enfriar y guardarla en recipientes limpios.

También se debe tener cuidado con el hielo, las bebidas preparadas, el cepillado de dientes y la comida de bebés o mascotas si el aviso incluye esas restricciones.

No siempre es necesario instalar un sistema de filtro de agua. Crédito: Suranto W | Shutterstock

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¿El agua embotellada es siempre mejor?

No necesariamente. En muchas ciudades de California, el agua del grifo regulada es segura y puede ser una opción más barata que comprar botellas todos los días. Además, reduce el uso de plástico.

Pero el agua embotellada puede ser necesaria si hay un aviso activo, si el agua tiene olor o color extraño, si se vive en una casa con plomería antigua no evaluada, si hay bebés, personas inmunocomprometidas o si se usa pozo privado sin pruebas recientes.

Qué deben revisar turistas y recién llegados

Quienes viajan a California o acaban de mudarse pueden seguir una regla simple: si están en un hotel, restaurante, aeropuerto, escuela o vivienda urbana conectada al sistema público, el agua del grifo generalmente es potable. Si hay una alerta, el lugar debería informarla.

En cambio, si están en una cabaña, en una zona rural, en un alojamiento aislado o en una propiedad con pozo, conviene preguntar antes de beberla. También es útil buscar el informe de calidad del proveedor local o revisar si hay avisos activos.

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Señales de alerta en el agua

Hay que prestar atención si el agua:

Sale marrón, amarilla o con partículas.

Tiene olor fuerte a químicos, gasolina o huevos podridos.

Cambia de sabor de un día para otro.

Sale con sedimentos después de una obra o corte de servicio.

Proviene de una casa antigua con cañerías sin revisar.

Está bajo un aviso oficial de hervir, no beber o no usar.

En esos casos, lo más prudente es no tomarla hasta confirmar qué ocurre.

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