Retiran del mercado más de 17 mil cafeteras por riesgos de quemaduras

Esta semana, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. alertó a los consumidores a través de un comunicado en su página web sobre el retiro del mercado de al menos 17 mil cafeteras vendidas en cadenas minoristas debido a altos riesgos de quemaduras.

De acuerdo con el anuncio de la entidad, el producto retirado del mercado se trata de las cafeteras de la marca Kidisle, modelo KC101B, en las presentaciones de color negro, blanco y gris de 28 cm de alto y 15 cm de ancho, con las cuales se prepara entre 170 y 414 ml de café caliente y helado.

Sin embargo, según los reportes, el electrodoméstico tiene una falla de obstrucción, lo que genera acumulación de agua caliente o vapor que puede liberarse sin previo aviso, causando lesiones en sus usuarios.

Hasta los momentos, se han reportado 100 incidentes con el uso de este artefacto y al menos 27 de ellos resultaron con lesiones graves, quemaduras de primer y segundo grado, por lo que se requiere el retiro de las cafeteras de inmediato.

Las cafeteras fueron vendidas entre junio del 2024 y abril de 2026 en varios portales web de tiendas minoristas como Walmart, Amazon y eBay con un precio de $49.

Ante los graves incidentes, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor instó a los usuarios a dejar de usar las cafeteras y, en cambio, reportarlo al fabricante Kidisle al KidisleKC101Brecall@outlook.com para su respectivo reembolso.

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