FDA retira suplementos vendidos en Amazon y otros minoristas por posible contaminación con salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro del mercado de algunos suplementos alimentarios vendidos en línea en varias cadenas minoristas tras confirmarse contaminación con salmonela.

Según el comunicado de la entidad sanitaria, los productos afectados por el retiro son las cápsulas Doctor’s Pride Complete Green Superfood Ultra Potent Moringa y TNVitamins Superalimento Verde Completo Ultra Potent Moringa, ambos de la marca Total Nutrition Inc. los cuales se vendían en frascos blancos con tapones blancos y contenían 120 cápsulas.

Estos suplementos fueron vendidos en varios estados del país a través de las plataformas de Amazon, Walmart, TikTok Shop y Target, con los siguientes códigos UPC y fechas de caducidad:

TNVitamins Superalimento Verde Completo Ultra Potente Moringa, 10.000 mg (120 cápsulas).

Lote: 2507199, Caducidad: 09/2027.

Lote: 2512-304, Caducidad: 02/2028.

Lote: 2793, Caducidad: 02/2028.

Doctor’s Pride Complete Green Superfood Moringa Ultra Potente, 10.000 mg (120 cápsulas).

Lote: 2507199, Caducidad: 09/2027.

Hasta el momento, la FDA indicó que se han reportado 119 casos de intoxicación relacionados con la ingesta de estos suplementos, y 32 de los casos han requerido de hospitalización debido a su gravedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten a los consumidores estar alerta ante los síntomas de contaminación con salmonela, que entre los más comunes están la diarrea, fiebre y calambres estomacales.

Finalmente, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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