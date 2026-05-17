Champiñones enoki son retirados del mercado tras posible contaminación por listeria, según FDA

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro del mercado de los champiñones enoki debido a una posible contaminación por listeria.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro del alimento afectó a dos marcas en el mercado que vendían los champiñones enoki en bolsas de 150 gramos; entre ellas se encuentra la compañía HH Fresh Trading, la cual distribuyó el producto en cadenas minoristas en Florida y Texas.

En este sentido, la FDA detalló en un comunicado que los productos afectados y retirados son: las setas enoki IQ con el código “UI775” en un paquete de etiqueta verde, y las setas enoki HH Fresh Trading con el código “4711498860002”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la intoxicación por listeria puede ser perjudicial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con sistema inmune débil.

La intoxicación puede ocurrir por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria, y los síntomas en la mayoría de los casos incluyen: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y abdominal, diarrea, náuseas, entre otros.

En este sentido, la FDA recomienda desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: