Champiñones enoki son retirados del mercado tras posible contaminación por listeria, según FDA
La compañía HH Fresh Trading se encuentra entre las afectadas por el retiro de los champiñones vendidos en bolsas de 150 gramos
Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro del mercado de los champiñones enoki debido a una posible contaminación por listeria.
De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro del alimento afectó a dos marcas en el mercado que vendían los champiñones enoki en bolsas de 150 gramos; entre ellas se encuentra la compañía HH Fresh Trading, la cual distribuyó el producto en cadenas minoristas en Florida y Texas.
En este sentido, la FDA detalló en un comunicado que los productos afectados y retirados son: las setas enoki IQ con el código “UI775” en un paquete de etiqueta verde, y las setas enoki HH Fresh Trading con el código “4711498860002”.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la intoxicación por listeria puede ser perjudicial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con sistema inmune débil.
La intoxicación puede ocurrir por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria, y los síntomas en la mayoría de los casos incluyen: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y abdominal, diarrea, náuseas, entre otros.
En este sentido, la FDA recomienda desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.
Sigue leyendo:
- Más de 12,000 torres para niños pequeños han sido retiradas del mercado tras decenas de reportes de lesiones, vuelcos, resbalones y colapsos
- FDA anuncia el retiro voluntario de barras de chocolate debido a contaminación por salmonela
- FDA anuncia el retiro de cajas de leche con chocolate debido a un problema en el envase
- FDA anuncia retiro del mercado de las papas fritas Utz por riesgo de salmonela