FDA anuncia retiro del mercado de las papas fritas Utz por riesgo de salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) anunció a los consumidores sobre el retiro de las papas fritas Utz debido a un alto riesgo de contaminación por salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro se trata de las papitas fritas empaquetadas de la marca Zapp’s y Dirty provenientes del fabricante Utz Quality Foods, la cual informó que el alimento contiene un condimento basado en leche en polvo proveniente de un proveedor externo, el cual podría tener la bacteria.

Hasta los momentos, ni la FDA ni el fabricante han recibido reportes de personas enfermas por el consumo de este producto; sin embargo, la agencia alertó que “los consumidores que tengan estos alimentos no deben consumirlos y deben desecharlos”, dijo y especificó aquí cuáles son los productos retirados del mercado con sus fechas de vencimiento y código de UPC.

En el comunicado, la FDA informó que “la salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales. Las personas infectadas suelen presentar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal e incluso causar enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis”.

Los consumidores que deseen más información sobre los reembolsos pueden contactar a Utz al 1-877-423-0149, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m. (hora del este).

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