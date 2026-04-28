Retiran del mercado bombones de chocolate que contienen nueces no declaradas en su empaque

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores sobre el retiro del mercado de los bombones de chocolate Bette’s Bake Sale debido a un ingrediente no declarado en el empaque que podría causar reacción alérgica.

De acuerdo con detalles de la agencia sanitaria, los chocolates provienen del fabricante French Broad Chocolates PBC, con sede en Carolina del Norte, y han sido vendidos en varias cadenas minoristas en cajas de 6, 12 y 24 unidades.

Según el fabricante, el error en el etiquetado fue notificado el pasado 20 de abril, indicando que las etiquetas en las cajas de los bombones de nuez y tarta de melocotón están intercambiadas.

En el comunicado se destaca cuáles son los productos que se están retirando del mercado con sus números de lote:

Paquete de 6 piezas de la venta de repostería de Bette, 2.5 onzas. Lote 260414 / 29 de junio de 2026; lote 260417 / 30 de junio de 2026.

Paquete de pasteles de Bette, paquete de 12 piezas, 5 onzas. Lote 260414 / 22 de junio de 2026 Lote 260417 / 30 de junio de 2026

Paquete de pasteles de Bette, paquete de 24 piezas, 10 onzas. Lote 260414 / 29 de junio de 2026; lote 260417 / 30 de junio de 2026.

Finalmente, la FDA recomienda no consumir el producto si es alérgico a las nueces y, en cambio, desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con el fabricante French Broad Chocolates PBC a través de support@frenchbroadchocolates.com o al 828-252-4181 entre las 9 am y las 5 pm ET.

Sigue leyendo: