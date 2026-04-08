Retiran del mercado empaques de arroz vendido en minorista por la posible presencia de “material extraño”

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado del arroz blanco jazmín orgánico debido a una posible presencia de “material extraño” en el empaque.

Según el anuncio de la FDA, el alimento distribuido por el fabricante Lundberg Family Farms con sede en Richvale, California, está siendo retirado de todos los anaqueles de la cadena minorista Wegmans desde el pasado 4 de abril, cuando se emitió la alerta.

La entidad sanitaria indicó en el comunicado que con el retiro fueron afectadas al menos unas 4,500 cajas de bolsitas de arroz jazmín blanco orgánico certificado regenerativo de 2 libras con los códigos de lote: 260201, 260202 y fechas de caducidad 1/2/2027, 2/2/2027.

De acuerdo con Lundberg Family Farms, hasta los momentos, la FDA no ha recibido reportes de personas afectadas por el consumo de este producto; sin embargo, debido al riesgo que representa, se ha calificado como de Clase II, “por las consecuencias adversas temporales para la salud o médicamente reversibles”, destacó.

Finalmente, la FDA aconsejó a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Wegmans, por su parte, informó a los clientes que ante cualquier inquietud por el retiro pueden comunicarse con Wegmans Food Markets al 855-934-3663 de 8 a. m. a 7 p. m. (hora del este) todos los días.

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