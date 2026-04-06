Retiran del mercado sartenes vendidos en Costco por alto riesgo de accidentes con su tapa metálica

Esta semana, a través de un comunicado, la cadena minorista Costco y otros supermercados anunciaron el retiro de aproximadamente 740,000 unidades de los sartenes para saltear con tapa metálica de Granitestone Diamond Pro-Blue Stainless del fabricante E Mishan debido a riesgos de accidentes por sobrecalentamiento.

De acuerdo con detalles del comunicado, los sartenes que se vendían en un juego de dos piezas, de 10 pulgadas y 11,5 pulgadas con el código UPC: 0-80313-08131-6, también fueron distribuidos por Walmart y Amazon.

El artículo de cocina presentaba una falla de fábrica, ya que al calentarse la tapa salía disparada con fuerza; esto provocó varios accidentes. Hasta el momento, se han reportado unos 98 incidentes relacionados con el uso de estos sartenes mientras se cocinaba.

Por lo que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. indicó en un comunicado a los consumidores que deben dejar de usar los sartenes retirados del mercado de inmediato y ponerse en contacto con E Mishan para obtener un reembolso completo.

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