California se posiciona como el estado con la mayor cantidad de retiros de alimentos en los EE.UU. en los últimos meses

De acuerdo con un análisis desarrollado por Trace One, entre el 2024 y 2025 se ha registrado un aumento de hasta el 15% de retiros de alimentos del mercado a nivel nacional, y California se ha posicionado como el estado más afectado con un 38.3% de todos los retiros.

Los datos recopilados por Trace One provienen de los registros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitidos en el 2025.

Según el informe, el aumento de los retiros de alimentos se debe en parte a una mejora en la detención de los errores de producción, que ha ayudado a los reguladores y entidades sanitarias a detectar las fallas, pero los retiros también se atribuyen a una reducción de costos por parte de los productores, que ha hecho que en los procesos de producción aumenten sus deficiencias y fallas en las fabricaciones.

California se posiciona en el primer puesto de la lista de retiros, seguido por Nueva York, Texas, Pensilvania, Illinois y Florida, que son los estados más poblados. Sin embargo, el Estado Dorado es una de las entidades que mayor cantidad de alimentos produce.

La entidad cuenta con un 12% de la producción agrícola nacional y un 15% de fabricación de alimentos y bebidas, por lo que es evidente que la mayoría de los retiros provengan de este estado; además, domina el mercado con tres categorías principales de alimentos como: Congelados y preparados, frutas/verduras un 75% y lácteos 21%, que son de los alimentos que más han reportado casos de contaminación en los últimos meses.

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