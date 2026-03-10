FDA anuncia el retiro de ostras y almejas crudas en restaurantes y minoristas por posible contaminación de norovirus

A través de un comunicado publicado en su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de ostras y almejas crudas vendidas en al menos nueve estados del país tras posible contaminación con norovirus.

De acuerdo con la entidad sanitaria, las ostras retiradas del mercado fueron cosechadas por Drayton Harbor Oyster Company, mientras que las almejas fueron recolectadas por el Consejo Empresarial Indígena Lummi; ambas habrían sido distribuidas en restaurantes y tiendas minoristas.

Entre los estados afectados por el retiro se encuentran: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Oregón y Washington; según la FDA, es posible que la restricción se extienda a otras entidades del país.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron a los consumidores sobre el riesgo de ingerir alimentos contaminados con norovirus, ya que es altamente contagioso y puede propagarse por contacto directo de una persona contagiada a otra a través de alimentos.

La FDA advierte que, aunque los alimentos contaminados con norovirus parecen “normales”, pueden causar enfermedades graves. Entre los síntomas que se asocian al contagio se mencionan diarrea, vómitos, náuseas y dolor estomacal.

Por lo que la entidad recomienda desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo compró, y que aquellos consumidores que tengan estos síntomas acudan al médico de inmediato.

