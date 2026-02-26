FDA anuncia retiro de arándanos congelados por posible riesgo de listeria

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) publicó una alerta en su sitio web en el que informa sobre el retiro de aproximadamente 55,000 libras de arándanos congelados del mercado, los cuales fueron vendidos en varios estados del país tras identificarse un posible riesgo de listeria.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el alimento retirado de los anaqueles fue distribuido por la empresa Oregon Potato Company (OPC), que opera bajo el nombre de Willamette Valley Fruit Company en Salem, Oregón.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de intoxicación en los consumidores, la FDA indicó que el retiro fue clasificado como de Clase I ante la alta probabilidad de causar enfermedades o la muerte en quienes ingieran el alimento.

Asimismo, la FDA detalló en el comunicado que los arándanos fueron vendidos en la presentación de “cajas de cartón corrugado de 30 libras con revestimientos de polietileno y contenedores de 1.400 libras” en los estados de Michigan, Oregón, Washington y Wisconsin bajo los siguientes códigos y fechas de vencimiento:

Los códigos de lote de los contenedores de 1.400 libras son 3305 A1 y 3305 B1, ambos con fechas de vencimiento del 25 de noviembre de 2027.

Los códigos de lote para las cajas de 30 libras son 2055 B2, 2065 B1 y 2065 B3. Mientras que el primero vence el 24 de julio de 2027, el segundo vence el 23 de julio de 2027.

Ante el aviso de retiro, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que la listeria es una de las causas de infección por consumo de alimentos más comunes en Estados Unidos, afectando a unas 1,600 personas cada año, y aunque los síntomas pueden variar de una persona a otra, las señales más comunes son: dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

En este sentido, la FDA sugiere a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo compró para su respectivo reembolso.

