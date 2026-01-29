Gerber retira del mercado las galletas Arrowroot para bebés en todo el país

La reconocida marca especializada en productos y alimentos nutricionales para bebés y niños, Gerber anunció recientemente el retiro del mercado de sus famosas galletas Arrowroot debido a una posible presencia de un “material extraño” en el empaque.

La compañía subsidiaria de Nestlé informó sobre el retiro voluntario esta semana, el cual se ha emitido para todo el país. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y cooperaremos plenamente durante su revisión”, declaró Gerber en el comunicado.

Según el fabricante, se ha reportado trozos de plástico blando y/o papel que no deben consumirse, por lo que se tomó la decisión de retirar los productos Arrowroot Biscuits de 5.5 oz producidos entre julio de 2025 y septiembre de 2025 con los siguientes códigos de lote:

5198565504 – 16 de octubre de 2026

5202565504 – 20 de octubre de 2026

5203565504 – 21 de octubre de 2026

5204565504 – 22 de octubre de 2026

5238565504 – 25 de noviembre de 2026

5239565504 – 26 de noviembre de 2026

5239565505 – 26 de noviembre de 2026

5240565505 – 27 de noviembre de 2026

5245565505 – 2 de diciembre de 2026

5246565505 – 3 de diciembre de 2026

5251565505 – 8 de diciembre de 2026

5252565505 – 9 de diciembre de 2026

5253565505 – 10 de diciembre de 2026

5254565505 – 11 de diciembre de 2026

5258565505 – 15 de diciembre de 2026

5259565505 – 16 de diciembre de 2026

“La calidad, la seguridad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inquietud o inconveniente que esta medida pueda causar a padres, cuidadores y clientes minoristas”, señaló Gerber.

Aunque hasta los momentos, no se han reportado casos de lesiones o enfermedades ocasionadas por el consumo de este producto, tanto la FDA como el fabricante indicaron a los consumidores estadounidenses desechar las galletas o devolverlas al minorista donde las compró para su respectivo reembolso. Los consumidores también pueden comunicarse al 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237) si tienen preguntas o necesitan ayuda.

Sigue leyendo: