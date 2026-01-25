La FDA anuncia retiro de galletas por ingrediente no declarado en el empaque

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a los consumidores estadounidenses sobre el retiro del mercado de las galletas del fabricante Gregory’s Foods por un error en el etiquetado.

De acuerdo con la entidad sanitaria, los paquetes de 2 libras, 8.5 onzas de masa para galletas congeladas con nueces de macadamia y chocolate blanco conocidas como “Bag Full of Cookies” fueron retirados tras conocerse que había un ingrediente no declarado en el empaque.

La masa de estas galletas contiene maní, y según la FDA “las personas que tienen alergia al maní corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, dijo.

Por esa razón, la entidad decidió el pasado miércoles no solo realizar el retiro, sino que además lo reclasificó como Clase I, es decir, que se encuentra entre el nivel de mayor preocupación para el consumo, ya que existe consecuencias graves y adversas para los consumidores alérgicos al fruto seco.

Además, la FDA detalló que el retiro afectó a unas 300 cajas, los cuales tenían fecha de vencimiento para el 6 de diciembre del 2026. El fabricante habría distribuido el comestible en al menos cuatro estados del país: Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte y Wisconsin en tiendas minoristas.

La FDA también expresó en el comunicado: “A través de la ventana transparente de la bolsa se puede observar que la masa congelada de Monster Cookies tiene chispas de chocolate y trozos de colores cubiertos de caramelo visibles, mientras que la masa congelada de galletas de nueces de macadamia y chocolate blanco no los tiene”, agregó.

La entidad sugiere a los consumidores y clientes alérgicos al maní desechar el alimento o devolverlo al minorista donde lo compró para su respectivo reembolso.

