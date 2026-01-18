Retiro de minineveras Frigidaire vendidas en grandes tiendas alcanza cifra récord

Según un comunicado publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) el pasado jueves casi un millón de minirefrigeradores del fabricante Curtis International y la marca Frigidaire han sido retirados del mercado desde su anuncio en 2024.

De acuerdo con la agencia, la razón por la que se realiza el retiro de este artículo es por un posible riesgo de incendio, ya que se comprobó que los componentes eléctricos de las minineveras pueden llegar a sufrir un cortocircuito interno provocando incendios o quemaduras en los usuarios.

El modelo retirado del mercado se trata de los minirrefrigeradores Curtis International con capacidad para 6 latas, EFMIS121, el cual fue vendido exclusivamente entre enero de 2020 y octubre del 2023 por el minorista Target tanto en tienda física como en su página web.

Hasta los momentos, la compañía fabricante ha recibido seis informes con avisos de incendios al uso de este producto; sin embargo, la CPSC detalló que hay aproximadamente 26 informes de fallas, sobrecalentamiento y quemaduras indicando que los daños materiales por estos incidentes alcanzaron hasta los $700,000 dólares.

Por esa razón, la CPSC recomienda a los consumidores que adquirieron este modelo devolverlo a la tienda minorista o desecharlo cumpliendo con las regulaciones locales y estatales, quienes deseen más información pueden acceder a http://www.recallrtr.com/minifridge para obtener un reembolso. El número de retiradas del producto es 26-199.

