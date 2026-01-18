window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Retirados del mercado tratamientos capilares por riesgos en el empaque

Según la CPSC, los productos retirados del mercado no cumplen con la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos

El retiro se trata de 41,900 unidades de RootStim Beard Growth Serum y Ruahouine Hair Growth Serum. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de mercado de dos productos destinados al tratamiento del crecimiento del cabello debido a riesgos por el empaque.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro se trata de 41,900 unidades de RootStim Beard Growth Serum y Ruahouine Hair Growth Serum, los cuales contienen minoxidil, un fármaco vasodilatador usado para el tratamiento de la caída del cabello, que además recibieron una alerta debido a su envase a prueba de niños.

La CPSC destacó en el comunicado que ambos productos “no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representan un riesgo de lesiones graves o muerte por envenenamiento si los niños pequeños ingieren el contenido”, indicó.

Aunque hasta los momentos, no se ha reportado casos de lesiones o incidentes relacionados con los productos, la entidad sugiere su retiro de inmediato. Además, recomienda a los consumidores “asegurar inmediatamente ambos productos y colocarlos fuera de la vista y del alcance de los niños”, señaló.

La agencia también destacó que los productos fueron vendidos en línea a través de varias cadenas minoristas incluyendo Amazon desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

Por otra parte, el fabricante indicó a los consumidores que pueden conseguir las instrucciones sobre cómo desechar el producto o reemplazarlo por un envase nuevo escribiendo al correo electrónico a finergraceing@gmail.com, en línea en rootstim.com o por teléfono al 202-743-1714 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este.

