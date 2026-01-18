Retirados del mercado tratamientos capilares por riesgos en el empaque

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de mercado de dos productos destinados al tratamiento del crecimiento del cabello debido a riesgos por el empaque.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro se trata de 41,900 unidades de RootStim Beard Growth Serum y Ruahouine Hair Growth Serum, los cuales contienen minoxidil, un fármaco vasodilatador usado para el tratamiento de la caída del cabello, que además recibieron una alerta debido a su envase a prueba de niños.

La CPSC destacó en el comunicado que ambos productos “no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representan un riesgo de lesiones graves o muerte por envenenamiento si los niños pequeños ingieren el contenido”, indicó.

Aunque hasta los momentos, no se ha reportado casos de lesiones o incidentes relacionados con los productos, la entidad sugiere su retiro de inmediato. Además, recomienda a los consumidores “asegurar inmediatamente ambos productos y colocarlos fuera de la vista y del alcance de los niños”, señaló.

La agencia también destacó que los productos fueron vendidos en línea a través de varias cadenas minoristas incluyendo Amazon desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

Por otra parte, el fabricante indicó a los consumidores que pueden conseguir las instrucciones sobre cómo desechar el producto o reemplazarlo por un envase nuevo escribiendo al correo electrónico a finergraceing@gmail.com, en línea en rootstim.com o por teléfono al 202-743-1714 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este.

