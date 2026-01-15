Retiran del mercado suplemento “supergreens” por riesgo de contaminación con salmonela

A través de un comunicado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), indicó a los consumidores sobre el retiro del suplemento alimentario “supergreens” de la marca Live it Up Super debido a un riesgo por contaminación con salmonela.

Según la entidad sanitaria, este suplemento en polvo se ha vinculado con al menos 45 casos de contaminación con salmonela en aproximadamente 21 estados del país, entre los que se encuentra: Alabama, Connecticut, Delaware, Iowa, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin.

De acuerdo con el comunicado del CDC, las alertas sobre la contaminación se reportaron entre el 22 de agosto y 30 de diciembre de 2025, hasta los momentos 16 personas informaron haber consumido el suplemento de las cuales 12 se encuentran actualmente hospitalizados. Los detalles del reporte indican que los enfermos tienen edades entre los 16 y 81 años.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señaló que el fabricante inició esta semana el retiro de los productos contaminados, los cuales estaban disponibles en la página web de Live it Up.

Mientras tanto, las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el origen de la contaminación de este producto, advirtiéndole además a los consumidores a desechar el suplemento y a las tiendas minoristas a no venderlo.

La FDA informó a los consumidores que la ingesta de productos, alimentos contaminados por salmonela pueden llegar a ser mortal en algunas personas como mujeres embarazadas o pacientes con sistema inmune debilitado, detallando además que la bacteria puede ocasionar síntomas como: vómitos, diarrea, fiebre, entre otros.

