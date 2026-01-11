Retiran del mercado 13 mil cargadores vendidos en TJ Maxx y Marshalls por posible riesgo

Recientemente, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de al menos 13,000 cargadores inalámbricos vendidos en cadenas minoristas como TJ Maxx y Marshalls debido a un posible riesgo.

De acuerdo con la entidad, los cargadores inalámbricos magnéticos de la marca Isla Rae fueron retirados por un posible riesgo de “explosión durante su uso”, lo que según los expertos puede exponer a los usuarios a peligros de incendios y quemaduras.

El informe también detalla que estos cargadores se vendieron en varias presentaciones de colores en las tiendas minoristas entre el año 2024 y 2025 por un precio que ronda los $15 dólares. También se conoció que 7,000 de ellos fueron distribuidos en Canadá.

La Comisión expresó en el comunicado: “No arroje esta batería o dispositivo de iones de litio retirado del mercado a la basura, en el flujo de reciclaje general (por ejemplo, contenedores de reciclaje a nivel de la calle o en la acera) o en las cajas de reciclaje de baterías usadas que se encuentran en varias tiendas minoristas y de mejoras para el hogar”, dijo.

Explicando que este tipo de dispositivos tienen una forma de desecharse totalmente diferente, ya que se corre el riesgo de incendio. “Su centro municipal de recolección de residuos domésticos peligrosos (HHW) podría aceptar esta batería o dispositivo de iones de litio retirado del mercado para su eliminación”, añade la entidad.

Hasta los momentos, no se ha reportado casos de personas heridas relacionadas con el dispositivo. No obstante, el fabricante indicó que los cargadores afectados que se están retirando pertenecen al número de modelo “RM5PBM, que se puede encontrar en el costado del cargador, debajo de donde dice 5000 mAh 3.7V”.

