Retiran carne molida de res en varias localidades por posible contaminación con E. coli
A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) indicó a los consumidores sobre el retiro de unas 2,855 libras de carne molida debido a una posible contaminación con E. coli.
El alimento retirado del mercado proviene de la empresa Mountain West Food Group, con sede en Heyburn, Idaho, quien distribuyó el alimento a unos seis estados, entre los que se encuentra: California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington.
Por su parte, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del USDA este alimento se vendió en la presentación de paquete sellado al vacío de 16 onzas con la etiqueta “Forward Farms”, tiene fecha de uso o congelación del 13/01/26, y “EST 2083” impreso al costado del paquete.
Aunque hasta los momentos, no se han reportado casos de consumidores enfermos por la ingesta de esta carne, el FSIS alertó a la población indicando que el consumo de este alimento puede provocar diarrea, vómitos, entre otros.
En este sentido, recomienda a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la cadena minorista donde fue comprado para su respectivo reembolso.
