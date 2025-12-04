Supermercados retiran producto lácteo por posible presencia de fragmentos de metal

Cadenas minoristas como Walmart, Publix, Aldi, Food Club, Food Lion y HEB y Sprouts, están retirando de sus anaqueles el queso rallado fabricado por Great Lakes Cheese Co. debido a una posible presencia de fragmentos de metal en el alimento y en el empaque.

La información la dio a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la cual indicó que el alimento fue vendido en al menos 31 estados del país y el retiro está siendo calificado como “Clase II”, ya que su consumo podría causar consecuencias en la salud de los consumidores.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el retiro se trata de al menos “236,000 cajas de queso mozzarella rallado semidescremado y bajo en humedad”; en este sentido, la FDA en su informe especificó también el retiro de otros productos los cuales tienen fecha de caducidad para finales de marzo 2026:

15.490 cajas de mezcla de queso rallado estilo italiano.

4.298 cajas de mezcla de queso rallado estilo pizza.

4.131 cajas de mezcla de quesos rallados mozzarella y provolone.

1.900 cajas de mezcla de queso rallado estilo italiano Happy Farms de Aldi.

1.850 cajas de mezcla de quesos rallados mozzarella y parmesano Good & Gather de Target.

117 cajas de mezcla de cuatro quesos estilo pizza finamente rallado de Food Club.

