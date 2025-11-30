Walmart está retirando estufan de camping por riesgos de seguridad

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advirtió a los consumidores sobre el retiro de mercado de la estufa de camping de mesa de la marca Ozark Trail debido a un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la entidad, se están retirando cerca de 201,000 estufas de mesa de color verde oscuro, las cuales eran vendidas en Walmart con el número de modelo BG2247A1 y el logotipo naranja “Ozark Trail” en la parte frontal, en un precio de $45 cada uno.

La razón del retiro de este artículo es que tras investigaciones se comprobó mediante 26 informes que las estufas presentaban fugas, lo que podría causar una explosión. Hasta los momentos, se han reportado al menos 16 casos de lesiones con quemaduras de segundo grado.

En este sentido, la Comisión sugirió a los consumidores dejar de usar el producto o devolverlo a la tienda de Walmart, donde los adquirió para su respectivo reembolso

