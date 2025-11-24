Amazon retira del mercado muebles para bebés por riesgo de muerte

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) anunció recientemente a los consumidores sobre el retiro del mercado de algunos corrales infantiles vendidos en Amazon debido al riesgo de asfixia.

“Los corrales violan el estándar obligatorio y los bebés pueden quedar atrapados debajo del colchón o entre el costado del corral y el colchón, lo que representa un riesgo de lesiones graves o asfixia mortal”, comentó en su comunicado la CPSC.

De acuerdo con los detalles de la alerta de retiro, se vendieron alrededor de 70 unidades de corrales de la marca Guangzhou Tinger Trading Co. Ltd., provenientes de China bajo el nombre comercial de Anna Queen con el número de modelo “P700” y fecha de producción “202503” con precios entre los $100 y $110 dólares.

Aunque la entidad no ha reportado hasta los momentos heridos o daños por el uso de este artículo, instó a los consumidores a dejar de usarlos inmediatamente, ya que los infantes corren un riesgo y, en cambio, indicó que pueden contactar a Anna Queen para obtener un reembolso completo.

Finalmente, la CPSC dio instrucciones sobre el montaje señalando que se debe “desarmar la cubierta de tela del marco del corral, cortar la cubierta y la base del colchón y enviar por correo electrónico una foto del corral destruido a tingerservice@outlook.com para obtener un reembolso completo antes de desechar el corral destruido”, dijo.

