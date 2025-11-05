Retiran helados de barra en 31 estados por riesgo alérgico

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de los famosos helados de barra de la marca Häagen-Dazs vendidos en al menos 31 estados del país por riesgo a un ingrediente alérgeno.

Al respecto, el fabricante Dreyer’s Grand Ice Cream, con sede en Oakland, California, indicó que el alimento podría contener trigo, el cual no está declarado en el empaque del producto.

“Las personas alérgicas o con sensibilidad severa al trigo corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos. Ningún otro producto de Häagen-Dazs ni otros lotes de barras de chocolate negro Häagen-Dazs se ven afectados por esta retirada”, dijo la compañía en un comunicado.

Además, detalló que el alimento retirado del mercado está en la presentación de Mini barras de chocolate negro en paquete de 6 unidades con el código de lote LLA519501 y fecha de caducidad del 31 de enero de 2027.

Los helados fueron distribuidos en las cadenas minoristas Kroger y Giant Eagle en 31 estados del país. Hasta el momento, no se han reportado casos de consumidores afectados por este alimento.

Finalmente, la FDA instó a los consumidores alérgicos y sensibles al trigo desechar o devolver el alimento a la cadena minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Por otra parte, los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con Dreyer’s al 800-767-0120 o a dreyers@casupport.com.

Sigue leyendo: