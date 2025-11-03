Retiran del mercado motosierra de Milwaukee Tool por peligro de lesiones

A través de un anuncio publicado en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. se le indicó a los consumidores sobre el retiro del mercado de la motosierra Milwaukee Tool debido a un posible peligro de lesiones.

Según la entidad, el retiro abarca unas 90,000 motosierras del modelo 2826-20 M18 FUEL con barra de 12″ o 14″, las cuales se vendieron 83,360 en cadenas minoristas estadounidenses; y 7,500 unidades en Canadá por precios entre $300 a $700 dólares.

De acuerdo con el fabricante Milwaukee Electric Tool Corp., con sede en Brookfield, Wisconsin, el riesgo se debe a que el freno de cadena de la máquina no se active y provoque laceraciones en los usuarios.

El fabricante también indicó que el producto se puede identificar por la letra “A” que se encuentra entre el número de serie del producto, el cual se ubica en la parte superior derecha.

Hasta los momentos, se han reportado dos casos de laceraciones. Por esa razón, tanto el fabricante como la Comisión de Seguridad instan a los consumidores dejar de usar la sierra.

Además, indicó que aquellos clientes que compraron el producto también deben registrarlo en www.service.milwaukeetool.com/support/eservice para recibir una etiqueta de envío prepagada y de esta manera devolver la motosierra a Milwaukee Tool para su reparación.

