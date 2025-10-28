Retiran del mercado millones de libras de cecina de cerdo y de pollo deshuesado y congelado por contaminación con metales

Una empresa de Dakota del Sur ha iniciado un retiro de más de 2,2 millones de libras de cecina de cerdo coreana vendida en Costco y Sam’s Club. La decisión se tomó tras quejas de clientes que reportaron la presencia de metal fibroso en el producto.

Es de hacer notar que LSI, Inc., de Alpena, retiró voluntariamente el producto, que incluye bolsas de 410 gramos y 450 gramos de la cecina etiquetada como “Golden Island fire-grilled pork jerky Korean BBQ recipe”. Aproximadamente 48 lotes de cecina están involucrados, con fechas de caducidad de octubre de 2025 a septiembre de 2026.

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., los directivos de la compañía afirmaron que el metal provenía de una cinta transportadora utilizada en la producción, recogió Associated Press (AP).

Instrucción a los consumidores

Se recomienda a las personas no consumir la cecina retirada y desecharla. También se sugiere devolver el producto a las tiendas para obtener un reembolso. Este incidente subraya la importancia de la vigilancia sobre la recolección de alimentos y la necesidad de informar sobre materiales extraños encontrados en productos alimenticios.

Apunta AP que en otras ocasiones se ha producido produce contaminación con rocas, palos, insectos y otros objetos extraños en alimentos producidos en Estados Unidos.

También retiran 5 millones de libras de pollo

La empresa Hormel Foods también ha decidido retirar del mercado aproximadamente 4,9 millones de libras de pollo deshuesado y congelado debido a la presencia de metal en los productos. Esta acción se tomó tras reportes de clientes que encontraron partículas metálicas en las pechugas y muslos de pollo.

Igual se determinó que el metal provenía de una cinta transportadora utilizada en el proceso de producción. Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con el incidente.

Los productos afectados, bajo la marca Hormel Fire Braised, fueron distribuidos principalmente a restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de servicios de alimentos entre el 10 de febrero y el 19 de septiembre. Es importante mencionar que estos artículos no se vendieron directamente a consumidores.

Síntomas de la contaminación con metal

Los síntomas de consumir alimentos contaminados con metales pueden variar dependiendo del tipo de metal, la cantidad y tiempo de exposición, pero comúnmente incluyen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

También pueden presentarse debilidad muscular, cambios en el comportamiento, dificultad para recordar, hormigueos, escalofríos y problemas respiratorios. En casos crónicos o acumulativos, puede haber dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y articular, estreñimiento, así como problemas cognitivos y retraso en el crecimiento en niños.

Algunos metales específicos, como el plomo o el mercurio, pueden provocar síntomas adicionales como hipertensión, irritación cutánea y alteraciones en el sistema nervioso central.

¿Qué otros tipos de contaminación se han reportado?

En los últimos años, se han reportado diversos tipos de contaminación en alimentos, que incluyen contaminantes químicos, biológicos, físicos y por migración de sustancias desde envases.

Contaminantes químicos

Químicos ambientales: como dioxinas, PCBs, mercurio, cadmio y arsénico, que pueden ingresar a los alimentos por malas prácticas ambientales o manipulaciones.

Agroquímicos: plaguicidas, fertilizantes con nitrógeno, nitratos, nitritos y contaminantes de origen ganadero como factores de crecimiento y biocidas.

Proceso alimentario: contaminantes como 3-MCPD, 2-MCPD, ésteres glicidílicos, acrilamida y residuos de procesos de refinado y cocción.

Contaminantes biológicos

Microorganismos como virus, bacterias (por ejemplo, salmonela, E. coli), mohos, parásitos y la contaminación cruzada durante la manipulación y preparación de alimentos.

Bacterias como la Listeria, responsable de brotes recientes en productos como lácteos y carnes.

Contaminantes físicos

Objetos extraños o partículas como vidrio, plástico, metales, que pueden ingresar accidentalmente durante la producción o envasado.

Otros tipos reportados

Residuos de medicamentos veterinarios, contaminantes orgánicos, y residuos de pesticidas en diferentes alimentos.

Contaminación por migración de metales desde envases y otros materiales de embalaje.

Enfermedades y brotes recientes

Se han registrado brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, como listeriosis, salmonelosis, norovirus y otras, que han llevado a retiradas masivas y alertas en diferentes países.

Estos contaminantes representan riesgos tanto a corto como a largo plazo para la salud, y la vigilancia, regulación y buenas prácticas en la manipulación de alimentos son cruciales para reducir estos riesgos.

