Retiran del mercado cecina de cerdo para barbacoa por presencia de alambre de metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó a los consumidores sobre el retiro del mercado de cecina de cerdo para barbacoa debido a una presencia de alambre en el empaque.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro se trata de unos de 2,2 millones de libras, es decir, unos 998.000 kilogramos de cecina de cerdo coreana fabricada por LSI, Inc., de Alpena, una empresa de Dakota del Sur, quienes indicaron que el metal proviene de la cinta transportadora usada en la producción de este alimento, el cual fue vendido en varias tiendas minoristas.

Aunque la contaminación se dio a conocer por parte de reportes de consumidores, hasta los momentos no se ha informado sobre heridos o personas afectadas.

El alimento retirado fue vendido en bolsas de plástico de 410 gramos (14.5 onzas) y 450 gramos (16 onzas) con la etiqueta “Golden Island fire-grilled pork jerky Korean BBQ récipe”, fecha de vencimiento del 23 de octubre de 2025 al 23 de septiembre de 2026 y número de establecimientos M279A.

Finalmente, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo compró para su respectivo reembolso, igualmente indicó que, al encontrar materiales extraños en los alimentos, se debe reportar de inmediato tanto a los fabricantes como autoridades competentes.

