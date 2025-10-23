Neutrogena anuncia el retiro de toallitas desmaquillantes tras posible riesgo de contaminación

A través de una alerta, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó a los consumidores estadounidenses el retiro de unas 1,000 cajas de toallitas desmaquillantes de la marca de cosméticos Neutrogena debido a una posible contaminación bacteriana.

Según la entidad, por medio de una inspección sanitaria, las toallitas dieron positivo en Pluralibacter gergoviae, una bacteria muy común en los cosméticos que puede causar graves infecciones en la piel incluida sepsis.

De acuerdo con los detalles del informe de la FDA, la compañía retiró los siguientes productos: Toallitas limpiadoras ultrasuaves desmaquillantes Neutrogena, paquete de 25 toallitas con 50 unidades, número de lote 1835U6325A.

El producto contaminado fue distribuido en varios estados del país como: Texas, Carolina del Sur, Georgia y Florida desde el pasado 19 de septiembre de este año.

Ante el riesgo que representa el uso de estas toallitas desmaquillantes contaminadas sobre algunas personas, especialmente aquellas con sistema inmune debilitado o afecciones, la FDA recomienda a los consumidores desecharlas o devolverlas a la tienda donde las adquirió para su reembolso.

