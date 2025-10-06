Retiran del mercado snacks de Tru Fru por presencia de metal en fruta liofilizada

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó esta semana el retiro de mercado de ciertos lotes de snacks de frutas liofilizadas provenientes de la marca Tru Fru debido a una posible presencia de metal dentro de los empaques.

Aunque hasta los momentos no se han reportado consumidores lesionados por la ingesta de este alimento, el fabricante Georgia Nut Company (GNC) detalló que los únicos productos afectados son “las fresas liofilizadas con crema y las fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco de Tru Fru”, dijo.

De acuerdo con el informe de la FDA, el alimento retirado del mercado fue vendido en varias minoristas del país entre las que resalta: Albertsons, CVS, Food Lion, HEB, Hungryroot; Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard’s y Target.

En la alerta de la entidad sanitaria también se expone una lista a detalle los artículos que están siendo retirados del mercado con sus respectivos códigos UPS:

Fesas liofilizadas con crema

Se vende en bolsas de 3,4 onzas.

Número de artículo: 10300455

Código postal: 850048358249

Lotes afectados (primeros cuatro caracteres del código de fabricación): 520B, 520C, 520D, 520E, 520F, 521A, 524C, 524D y 524E

Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco de Tru Fru

Se vende en bolsas de 13 onzas.

Número de artículo: 10300474

Código postal: 850048358379

Lotes afectados (primeros cuatro caracteres del código de fabricación): 515A, 516B y 516C

Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco de Tru Fu

Se vende en bolsas de 3,4 oz.

Número de artículo: 10300458

Código postal: 850048358270

Lotes afectados (primeros cuatro caracteres del código de fabricación): 517B, 517C, 517D, 517E, 517F, 518D, 518E, 518F, 519A, 519B, 524A, 524B, 524C, 529C, 529D, 529E, 530C, 530D, 530E, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 532A y 532B

Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco de Tru Fru

Se vende en bolsas de 1,7 oz.

Número de artículo: 10300442

Código postal: 850048358331

Lotes afectados (primeros cuatro caracteres del código de fabricación): 514A, 514B, 514C, 514D, 525A, 525B, 525C, 526B, 526C, 526D, 526E, 526F, 521C, 521D, 521E, 522B, 522C, 522D, 522E, 524D, 524E, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E y 526A

En este sentido, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los consumidores que deseen más información del retiro de los productos de Tru Fru pueden comunicarse con la empresa por (888)-293-7748 o correo electrónico a rufru@rqa-inc.com.

