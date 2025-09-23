Retiran del mercado más de 85,000 bolsas de camarones por posible contaminación radiactiva

A través de un aviso sanitario publicado en su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. anunció el retiro del mercado de al menos unas 85,000 bolsas de camarones tras posible contaminación radiactiva.

Según la FDA, el alimento retirado pertenece a la marca AquaStar Corp de Seattle y Colossal EZ Peel, el cual fue vendido en las tiendas de la cadena minorista Kroger, y según el informe “pueden haber sido preparadas, envasadas o almacenadas en condiciones insalubres y haberse contaminado con cesio-137”, dijo.

Además de Kroger, los paquetes de camarones también fueron vendidos en otras tiendas como: Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick ‘n Save, Ralphs, Smith’s y QFC de al menos 32 estados del país entre las fechas 12 de junio y 17 de septiembre de este año.

El minorista detalló cuáles eran los códigos de lote de los camarones retirados de sus anaqueles de la marca Colossal EZ Peel, los cuales venían en la presentación de dos libras envasados en una bolsa transparente impresa con una banda azul en la parte superior y detalles en amarillo y rojo:

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5085 10, Consumir preferentemente antes del: 26/03/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5097 11, Consumir preferentemente antes del: 04-07-27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5106 11, Consumir preferentemente antes del: 04-6-27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5107 10, Consumir preferentemente antes del: 17/04/2027

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5111 11, Consumir preferentemente antes del: 21/04/2027

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5112 10, Consumir preferentemente antes del: 22/04/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5113 10, Consumir preferentemente antes del: 23/04/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5113 11, Consumir preferentemente antes del: 23/04/2027

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5114 10, Consumir preferentemente antes del: 24/04/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5114 11, Consumir preferentemente antes del: 24/04/27

Mientras que los códigos de lote que están siendo retirados de las brochetas de camarones crudos pelados con cola de AquaStar, en la presentación de 1,25 libras y empaquetadas en una bolsa impresa con una parte superior negra y una base azul e imágenes impresas de las brochetas en el interior son:

UPC 731149390010, código de lote 10662 5127 10, Consumir preferentemente antes del: 11-07-2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5128 11, Consumir preferentemente antes del: 11-08-2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5133 11, Consumir preferentemente antes del: 11 13-2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5135 10, Consumir preferentemente antes del: 15/11/2027

Hasta el momento, la FDA no ha reportado casos de consumidores intoxicados por estos alimentos; sin embargo, indicó que está investigando activamente informes de contaminación por cesio-137 (Cs-137) en contenedores de envío y productos de camarón congelado procesados por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods) de Indonesia.

De acuerdo con la entidad sanitaria y la Agencia de Protección Ambiental, “el cesio-137 es una sustancia química radiactiva producida por fisión nuclear para su uso en dispositivos médicos y medidores, entre otros”. La exposición prolongada en agua o alimentos a esta sustancia puede aumentar el riesgo de cáncer.

Por lo tanto, la FDA aconsejó a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

